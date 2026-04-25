A helyzet energiabiztonsági kérdéssé vált, hiszen Magyarország kőolajimportjának jelentős része ezen az útvonalon érkezik. A kialakult helyzet miatt Orbán Viktor és Robert Fico vizsgálóbizottság felállítását sürgette, hogy kiderüljön: valóban műszaki probléma áll-e a háttérben, és mikor indítható újra a tranzit. Ukrajna azonban nem engedte be sem a magyar, sem a szlovák vizsgálóbizottságokat, így a helyszíni ellenőrzés gyakorlatilag meghiúsult. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes a közösségi oldalán számolt be róla, hogy cinikus és elszomorító, ami Kijevben történt.
Barátság kőolajvezeték: továbbra sem tudni, hova lett az uniós vizsgálóbizottság
Hónapokig tartó bizonytalanság után újraindult a kőolajszállítás a Barátság vezetéken, ám a leállás oka továbbra is tisztázatlan. Miközben Kijev sérülésekre hivatkozva akadályozta a tranzitot, még az Európai Unió tényfeltáró küldöttségének is nyoma veszett a diplomáciai adok-kapok közepette. Cikkünkben bemutatjuk, hogyan vált a stratégiailag fontos Barátság kőolajvezeték a politikai nyomásgyakorlás eszközévé.
Végül az ukrán elnök meghökkentő kijelentést tett:
Őszinte leszek: én nem javítanám meg. Ez az álláspontom, és ezt megosztottam az európai vezetőkkel is. Orosz olajról van szó. Vannak dolgok, amik megfizethetetlenek
– mondta Zelenszkij, aki egy olasz lapnak adott interjúban is megerősítette, álláspontja szerint Európa nem vásárolhat több energiát Oroszországtól, mert az Putyin háborús erőfeszítéseit támogatja.
Eltűnt a kőolajvezetékhez küldött uniós tényfeltáró bizottság
A történet csúcspontja április elején következett be, amikor az Európai Unió által kiküldött tényfeltáró bizottság holléte is bizonytalanná vált, és nem világos, hogy az egyáltalán eljutott-e a vizsgálati helyszínre.
Ursula von der Leyen és António Costa levelet küldött Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, amelyben jelezték, hogy az Európai Unió kész egy tényfeltáró misszió végrehajtására. Jeleztük azt is, hogy rendelkezésre áll egy kisebb csapat, amely jelen van Ukrajnában. A fejleményeket illetően azonban az említett levélváltás óta nem tudok új információval szolgálni
– jelentette ki az Európai Bizottság sajtótájékoztatóján Anna-Kaisa Itkonen szóvivő. Arra a kérdésre, hogy a szakértői csapat mit tudott végül elérni, szintén nem tudott választ adni:
A csapat útitervével kapcsolatban nincs információm, ugyanakkor a levél elküldésének idején Ukrajnában tartózkodtak. Akkoriban jeleztük Volodimir Zelenszkijnek, hogy készek és hajlandók vagyunk egy ilyen tényfeltáró misszió elindítására, azonban jelenleg nincs információm a csapat tartózkodási helyéről vagy arról, hogy pontosan hol lehetnek
– zárta le a kérdést a szóvivő. Brüsszeli és kijevi források szerint az Európai Unió szakértői csoportja nem kapott engedélyt arra, hogy megvizsgálja a Barátság kőolajvezeték orosz támadás által megrongált szakaszát. A helyszíni szemle célja a károk pontos felmérése lett volna, valamint a javítások várható idejének és költségének meghatározása. A történtekre Kocsis Máté is reagált közösségi oldalán, mint írta abszurd, hogy az Európai Unió nem tudja megmondani, hová tűnt az Ukrajnába küldött szakértői delegációjuk.
Egyszerűen eltűnt egy delegáció. Van ilyen, bárkivel előfordulhat Ukrajnában
– írta közösségi oldalán a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.
Az uniós vizsgálóbizottság hollétével és a vizsgálati eredménnyel kapcsolatban kérdéseket küldtünk az Európai Unió több tisztviselőjének is, amint választ kapunk, azt közöljük.
Orbán Viktor előre megmondta, hogy ez lesz
Április 22-én – a magyar parlamenti választás után néhány nappal – véget ért a január 27-e óta tartó ukrán olajblokád és megindult a kőolajtranzit a Barátság kőolajvezetéken keresztül. Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter közösségi oldalán jelentette be, hogy szerdán 11.35-kor újraindult a kőolajtranzit Belarusszia irányából Ukrajnába, csütörtökre pedig Magyarországra ért az olaj.
Orbán Viktornak végig igaza volt, Ukrajna pusztán politikai okból halogatta a Barátság vezeték helyreállítását, a választások után azonban hirtelen sürgős lett a javítás.
Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője a Magyar Nemzetnek nyilatkozva elmondta, hogy
Az olajjátszma Kijev és Brüsszel részéről végig egy átlátszó, cinikus színjáték volt.
A szakértő úgy látja, valójában az is kérdéses, hogy történt-e komolyabb sérülés a vezetéken.
Borítókép: Kaja Kallas és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
