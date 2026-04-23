Véget ért az ukrán olajblokád, Orbán Viktor előre megmondta, hogy ez lesz

Orbán Viktor korábban többször is kijelentette, hogy amint újraindul az olajtranzit Magyarországra, onnantól a magyar kormány nem fogja akadályozni az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós kölcsön elfogadását.

Orbán Viktornak végig igaza volt, Ukrajna pusztán politikai okból halogatta a Barátság vezeték helyreállítását, a választások után azonban hirtelen sürgős lett a javítás.

Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője a Magyar Nemzetnek nyilatkozva elmondta, hogy

Az olajjátszma Kijev és Brüsszel részéről végig egy átlátszó, cinikus színjáték volt.

A szakértő úgy látja, valójában az is kérdéses, hogy történt-e komolyabb sérülés a vezetéken. A geopolitikai elemző arra is kitért, hogy a Barátság vezetéket eszközként próbálták felhasználni, hogy energiaválságot idézzenek elő Magyarországon. Abból indultak ki, hogy 90 napra elegendő tartaléka van az országnak és a vezetéket pont ennyivel a választások előtt zárták le. Koskovics szerint a geopolitikai erőviszonyok is átalakulóban vannak, jelenleg Oroszországnál az előny, az oroszok bejelentették, hogy a Barátság kőolajvezeték másik ágán májustól nem engednek át kazah olajat.

Az orosz tervek szerint el fogják vágni Európát az orosz gáztól és olajtól. Megfordítják a szankciós politikát, és nem arról lesz szó, hogy Európa nem vásárol orosz energiát, hanem Oroszország nem fog eladni Európának.

– hangsúlyozta a szakértő. A Meduza értesülései szerint Oroszország májustól leállítja a kazah olaj szállítását Németországba a Barátság vezetéken keresztül. Erlan Akkenzhenov kazah energiaügyi minisztere újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy nem hivatalos tájékoztatást kapott arról, hogy májustól nem tudják majd használni a Barátság kőolajolajvezetéket a Németországba irányuló tranzithoz. Elmondása szerint az orosz fél technikai okokra hivatkozott.