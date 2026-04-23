orosz olajUkrajnaMolBarátság kőolajvezeték

Véget ért az ukrán olajblokád, Orbán Viktor előre megmondta, hogy ez lesz

Hosszú hónapokig tartó bizonytalanság után végre megindult a kőolajszállítás Ukrajna felől, így hamarosan helyreállhat a magyar ellátás biztonsága is. A tranzit újraindításával Budapest és Pozsony is fellélegezhet, miközben Ukrajna is hozzáférhet a kilencven milliárd eurós uniós hitelhez. A geopolitikai játszmák sora azonban ezzel nem ért véget, hiszen Kazahsztán bejelentette, hogy május 1-jétől nem szállít olajat Németországba.

Magyar Nemzet
2026. 04. 23. 6:18
Elhárult a Barátság vezetéken keresztüli olajtranzit technikai akadálya Forrás: AFP
 Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden, Telegram oldalán azt írta, hogy 

A kőolajvezeték újra üzembe helyezhető. Bár jelenleg senki sem tudja garantálni, hogy az infrastruktúra elleni orosz támadások nem ismétlődnek meg, szakembereink biztosították a rendszer és a berendezések működésének alapfeltételeit.

MOL: csütörtökre Magyarországra ér az olaj

A tájékoztatás szerint a JSC Ukrtransnafta készen áll, hogy újraindítsa a kőolajszállítást Magyarország és Szlovákia felé – jelentette be a magyar kőolajipari vállalat a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján szerdán. A MOL már benyújtotta igényét az első olajszállításra, amelyeket egyenlő arányban osztanak el Magyarország és Szlovákia között. Bár az első tranzitként érkező mennyiség nagysága egyelőre nem ismert, a szállítások megindulása rendkívüli jelentőséggel bír. A kőolajvezeték ukrajnai szakaszának működtetéséért felelős Ukrtransnafta április 21-én tájékoztatta a MOL-t arról, hogy a Barátság vezetéket érintő technikai akadály elhárult és a tranzit újraindításának nincs akadálya.

Orbán Viktor korábban többször is kijelentette, hogy amint újraindul az olajtranzit Magyarországra, onnantól a magyar kormány nem fogja akadályozni az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós kölcsön elfogadását.

Orbán Viktornak végig igaza volt, Ukrajna pusztán politikai okból halogatta a Barátság vezeték helyreállítását, a választások után azonban hirtelen sürgős lett a javítás.

Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője a Magyar Nemzetnek nyilatkozva elmondta, hogy 

Az olajjátszma Kijev és Brüsszel részéről végig egy átlátszó, cinikus színjáték volt.

A szakértő úgy látja, valójában az is kérdéses, hogy történt-e komolyabb sérülés a vezetéken. A geopolitikai elemző arra is kitért, hogy a Barátság vezetéket eszközként próbálták felhasználni, hogy energiaválságot idézzenek elő Magyarországon. Abból indultak ki, hogy 90 napra elegendő tartaléka van az országnak és a vezetéket pont ennyivel a választások előtt zárták le. Koskovics szerint a geopolitikai erőviszonyok is átalakulóban vannak, jelenleg Oroszországnál az előny, az oroszok bejelentették, hogy a Barátság kőolajvezeték másik ágán májustól nem engednek át kazah olajat.

Az orosz tervek szerint el fogják vágni Európát az orosz gáztól és olajtól. Megfordítják a szankciós politikát, és nem arról lesz szó, hogy Európa nem vásárol orosz energiát, hanem Oroszország nem fog eladni Európának.

– hangsúlyozta a szakértő. A Meduza értesülései szerint Oroszország májustól leállítja a kazah olaj szállítását Németországba a Barátság vezetéken keresztül. Erlan Akkenzhenov kazah energiaügyi minisztere újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy nem hivatalos tájékoztatást kapott arról, hogy májustól nem tudják majd használni a Barátság kőolajolajvezetéket a Németországba irányuló tranzithoz. Elmondása szerint az orosz fél technikai okokra hivatkozott.

Valószínűleg ez összefügghet a közelmúltban történt csapásokkal, amik az orosz infrastruktúrát érték, ezt feltételezem

 – magyarázta a miniszter. Egy magasrangú kazah tisztviselő a Financial Timesnak azt fejtegette, hogy az orosz hatósági döntés célja nyomásgyakorlás lehet az Európai Unióra, különösen Németországra, amely Ukrajna egyik legnagyobb fegyverszállítója. Oroszország részéről hivatalos bejelentés egyelőre nem történt. 

Borítókép: Elhárult a Barátság vezetéken keresztüli olajtranzit technikai akadálya (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
