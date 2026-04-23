Véget ért az ukrán olajblokád, Orbán Viktor előre megmondta, hogy ez lesz

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden, Telegram oldalán azt írta, hogy
A kőolajvezeték újra üzembe helyezhető. Bár jelenleg senki sem tudja garantálni, hogy az infrastruktúra elleni orosz támadások nem ismétlődnek meg, szakembereink biztosították a rendszer és a berendezések működésének alapfeltételeit.
MOL: csütörtökre Magyarországra ér az olaj
A tájékoztatás szerint a JSC Ukrtransnafta készen áll, hogy újraindítsa a kőolajszállítást Magyarország és Szlovákia felé – jelentette be a magyar kőolajipari vállalat a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján szerdán. A MOL már benyújtotta igényét az első olajszállításra, amelyeket egyenlő arányban osztanak el Magyarország és Szlovákia között. Bár az első tranzitként érkező mennyiség nagysága egyelőre nem ismert, a szállítások megindulása rendkívüli jelentőséggel bír. A kőolajvezeték ukrajnai szakaszának működtetéséért felelős Ukrtransnafta április 21-én tájékoztatta a MOL-t arról, hogy a Barátság vezetéket érintő technikai akadály elhárult és a tranzit újraindításának nincs akadálya.
