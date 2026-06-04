Őrület Liverpoolban, Iraola megérkezett, a magángépét követték a szurkolók + videó

A Liverpool csapatából Kerkez Milos nagyon jól jár Iraola érkezésével

A liverpooli média korábban kiemelte, hogy Iraola egyik legnagyobb erőssége a fiatal játékosok fejlesztése volt a Bournemouth-ban. Kerkez Milos szenzációsan játszott az irányítása alatt – ami Arne Slot érájában nem mondható el –, így Kerkez nagyon jól jár Iraola érkezésével, hiszen már megmutatta, hogy a megfelelő rendszerben a Premier League egyik legveszélyesebb szélsőhátvédje.

Leleplezték Iraola érkezését

A Liverpool szurkolói kiszúrták, hogy csütörtökön 9.30-kor San Sebastianból egy magángép indult Liverpoolba, és úgy vélték, hogy Andoni Iraolát hozza.

S a gép érkezését is videóra vették, a The Redmen TV éber volt, így érkezett meg a csapat új vezetőedzője:

Andoni Iraola has arrived in Liverpool ✈️ pic.twitter.com/WzG7CrvDxS — The Redmen TV (@TheRedmenTV) June 4, 2026

Itt pedig már úton az AXA edzőközpontba:

Andoni Iraola off to sign as LFC manager 📝🔴 pic.twitter.com/vl5oeDU1mU — The Redmen TV (@TheRedmenTV) June 4, 2026

Andoni Iraola első mérkőzése az Anfielden augusztus 9-én a Monaco elleni felkészülési mérkőzés lesz, egy héttel később pedig a Como érkezik Liverpoolba.