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Őrület Liverpoolban, Iraola megérkezett, a magángépét követték a szurkolók + videó

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A média az elmúlt napokban már tényként kezelte, hogy megvan a Liverpool múlt szombaton távozott vezetőedzője, Arne Slot utóda, a holland trénert Andoni Iraola váltja. A livepooli Anfield Watch csütörtökön arról írt, hogy Iraola ma megérkezik a Vörösök edzőközpontjába, és a baszk szakember kétéves szerződést ír alá a Liverpool csapatához. Nos, Iraola valóban megérkezett, és ez a szurkolók körében kisebbfajta „örületet” váltott ki, még „nyomoztak” is.

Magyar Nemzet
2026. 06. 04. 13:21
Andoni Iraola a Bournemouth után a Liverpool csapatát irányíthatja Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP
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A Liverpool csapatából Kerkez Milos nagyon jól jár Iraola érkezésével

A liverpooli média korábban kiemelte, hogy  Iraola egyik legnagyobb erőssége a fiatal játékosok fejlesztése volt a Bournemouth-ban. Kerkez Milos szenzációsan játszott az irányítása alatt – ami Arne Slot érájában nem mondható el –, így Kerkez nagyon jól jár Iraola érkezésével, hiszen már megmutatta, hogy a megfelelő rendszerben a Premier League egyik legveszélyesebb szélsőhátvédje.

Leleplezték Iraola érkezését

A Liverpool szurkolói kiszúrták, hogy csütörtökön 9.30-kor San Sebastianból egy magángép indult Liverpoolba, és úgy vélték, hogy Andoni Iraolát hozza.

S a gép érkezését is videóra vették, a The Redmen TV éber volt, így érkezett meg a csapat új vezetőedzője:

Itt pedig már úton az AXA edzőközpontba:

Andoni Iraola első mérkőzése az Anfielden augusztus 9-én a Monaco elleni felkészülési mérkőzés lesz, egy héttel később pedig a Como érkezik Liverpoolba.

 

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