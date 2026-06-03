Farkas Erik a Liverpool legendája előtt írta alá szerdán a klub két évre szóló ajánlatát

Kedden írtuk meg, egy nappal azután, hogy a Liverpool egyik legendás labdarúgója, Kevin Keegan rákbetegségét a nyilvánosság elé tárta, megtette ugyanezt a Vörösök másik ikonja, Kenny Dalglish is. A Liverpool szurkolói által csak King Kenny, azaz Kenny király néven emlegetett korábbi labdarúgó véletlenül posztolt betegségéről a közösségi médiában, s a hiba elismerése mellett jelezte, hogy továbbra is magánügyként tekint a rákkal folytatott küzdelmére.