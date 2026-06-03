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Farkas Erik a Liverpool legendája előtt írta alá szerdán a klub két évre szóló ajánlatát

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Szerdán eldőlt, hogy a Liverpool fuballcsapatának akadémiáján pallérozódó Farkas Erik bekerült a klub friss ösztöndíjasai közé. Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin után ő is profi szerződést kaphat a Liverpool csapatától.

Magyar Nemzet
2026. 06. 03. 18:33
Farkas Erik a Liverpool utánpótláscsapataiban már rendre bizonyított az elmúlt években Fotó: Nick Taylor/Liverpool FC
Farkas Erik a Liverpool utánpótláscsapataiban már rendre bizonyított az elmúlt években Fotó: Nick Taylor/Liverpool FC
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Kedden írtuk meg, egy nappal azután, hogy a Liverpool egyik legendás labdarúgója, Kevin Keegan rákbetegségét a nyilvánosság elé tárta, megtette ugyanezt a Vörösök másik ikonja, Kenny Dalglish is. A Liverpool szurkolói által csak King Kenny, azaz Kenny király néven emlegetett korábbi labdarúgó véletlenül posztolt betegségéről a közösségi médiában, s a hiba elismerése mellett jelezte, hogy továbbra is magánügyként tekint a rákkal folytatott küzdelmére.

 


 

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