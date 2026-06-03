Kim Dzsong Un odament a BL-győztesekhez, döbbenetes videón, hogy mi történt
Még május 23-án a női labdarúgó ázsiai Bajnokok Ligája döntőjében – amit a dél-koreai Szuvon városában játszottak – az észak-koreai Naegohyang csapata 1-0-ra nyert a japán Tokyo Verdy Beleza ellen. Észak-Koreában lassan őrölnek a hivatalok malmai, de már napvilágra kerültek azok a hivatalos felvételek és videók, amelyek arról tanúsodnak, hogy az ország vezetője, Kim Dzsong Un köszöntötte a történelmet írt csapatot.
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