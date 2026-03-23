Észak-KoreaKim Dzsong Unválasztásvezető

Észak-Korea vezetőt választott

Ismét Kim Dzsong Unt választotta meg Észak-Korea legfőbb vezetőjének az ország parlamentje, a döntést a hivatalos kommunikáció szerint a népakarat egyhangú kifejeződéseként mutatták be. Szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák: a szigorúan ellenőrzött politikai folyamatokban az eredmény előre eldöntött volt, a voksolás inkább a rezsim legitimitásának demonstrálását szolgálta.

Magyar Nemzet
2026. 03. 23. 10:03
Kim Dzsongun Pyogyangban
Kim Dzsongun Pyogyangban Forrás: AFP
Az észak-koreai parlament ismét Kim Dzsong Unt választotta meg az állam legfőbb vezetőjének – jelentette hétfőn a KCNA észak-koreai állami hírügynökség.

Észak-Korea vezetőt választott
Észak-Korea vezetőt választott Fotó: AFP

Kim újraválasztása az ország vezetői posztjára „az egész koreai nép egyhangú akaratát és kívánságát” tükrözi

– hangsúlyozta a hírügynökség. A KCNA által publikált fotókon Kim Dzsong Un magas rangú tisztségviselők körében ül apja, Kim Dzsong Il és nagyapja, Kim Ir Szen óriási szobra előtt. Az új parlament első ülésén tervek szerint megvitatja a szocialista alkotmány tervezett módosításait és kiegészítéseit, valamint megválasztja az Állami Ügyek Bizottságának vezető tisztségviselőit, és áttekinti a Koreai Munkapárt februári 9. kongresszusán jóváhagyott ötéves tervet. 

A dél-koreai védelmi elemző intézet szakértője szerint az ország legfőbb vezetőjének megválasztása „rendkívül gondosan koreografált esemény volt, amelynek eredménye előre el volt döntve”, a „phenjani vezetés politikai legitimitásának jelzésére szervezi ezeket az eseményeket”. 

Észak-Koreában 99,9 százalékos részvétellel egy hete választották meg a 687 tagú új parlamentet. Minden körzetben csak egy jelölt indult, akik valamennyien az állampárt, a Koreai Munkapárt tagjai voltak.
Borítókép: Kim Dzsong Un Pjongjangban (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu