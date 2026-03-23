Minden szem a Millenárisra szegeződik – Európa legnépszerűbb patrióta politikusai érkeznek hazánkba

A Polgári Magyarországért Alapítvány szervezésében megvalósuló esemény nem csupán egy politikai találkozó, hanem valóságos erődemonstráció.

A tét ugyanis hatalmas: meg tudjuk-e őrizni azt az Európát, amelyet őseink ránk hagytak, vagy hagyjuk, hogy a multikulturális utópiák és a brüsszeli központosítás végleg felszámolja identitásunkat.

A nyugati fősodor politikusai, elszakadva a választóiktól, olyan döntéseket hoznak, amelyek veszélyeztetik biztonságunkat, kultúránkat és gazdasági jövőnket. Ezzel szemben áll a patrióta alternatíva, amely világos és egyértelmű: a döntés joga a nemzetállamoké. Ezt a gondolatot járja körül a hétfő délelőtti program is, amelynek méltó helyszínéül szolgál az Országház.

A döntés joga: migráció és szuverenitás címet viselő konferencián a magyar kormányzat kulcsfigurái, köztük Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter és Gál Kinga, a Patrióták Európáért alelnöke világítanak rá a brüsszeli migrációs paktum veszélyeire és a nemzeti önrendelkezés fontosságára. A tanácskozást Kövér László, az Országgyűlés elnöke felszólalása zárja.