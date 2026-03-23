Rendkívüli

Külföldi titkosszolgálati akció indult Szijjártó Péter ellen, egy magyar újságíró is nyakig benne van

patrióták európáértmarine le pensantiago abascalorbán viktor

Minden szem a Millenárisra szegeződik – Európa legnépszerűbb patrióta politikusai érkeznek hazánkba

Hétfőn ismét a józan ész és a hazaszeretet hangja hallatszik Budapesten. Az I. Patrióta Nagygyűlésen Európa vezető jobboldali, nemzeti elkötelezettségű politikusai sorakoznak fel Orbán Viktor mellett, hogy egy emberként üzenjék meg a világnak: nem kérünk a birodalmi diktátumokból, a nemzetek Európáját akarjuk!

Munkatársunktól
2026. 03. 23. 5:17
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Minden szem Budapestre szegeződik március 23-án, hétfőn, amikor a főváros ad otthont az I. Patrióta Nagygyűlésnek.

Az I. Patrióta Nagygyűlésen Santiago Abascal is felszólal  (Fotó: AFP)

A Polgári Magyarországért Alapítvány szervezésében megvalósuló esemény nem csupán egy politikai találkozó, hanem valóságos erődemonstráció.

A tét ugyanis hatalmas: meg tudjuk-e őrizni azt az Európát, amelyet őseink ránk hagytak, vagy hagyjuk, hogy a multikulturális utópiák és a brüsszeli központosítás végleg felszámolja identitásunkat.

A nyugati fősodor politikusai, elszakadva a választóiktól, olyan döntéseket hoznak, amelyek veszélyeztetik biztonságunkat, kultúránkat és gazdasági jövőnket. Ezzel szemben áll a patrióta alternatíva, amely világos és egyértelmű: a döntés joga a nemzetállamoké. Ezt a gondolatot járja körül a hétfő délelőtti program is, amelynek méltó helyszínéül szolgál az Országház.

A döntés joga: migráció és szuverenitás címet viselő konferencián a magyar kormányzat kulcsfigurái, köztük Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter és Gál Kinga, a Patrióták Európáért alelnöke világítanak rá a brüsszeli migrációs paktum veszélyeire és a nemzeti önrendelkezés fontosságára. A tanácskozást Kövér László, az Országgyűlés elnöke felszólalása zárja.

Ám a nap fénypontja vitathatatlanul a délutáni nagygyűlés lesz a Millenáris Parkban. Itt már nemcsak a szakmai diskurzus, hanem a politikai bajtársiasság és a közös európai jövőkép kerül a középpontba. A színpadon olyan vezetők váltják majd egymást, akiket a liberális fősodor ugyan folyamatosan támad, ám saját hazájukban milliók támogatását élvezik, mert mernek nemet mondani a brüsszeli diktátumokra.

Budapestre érkezik Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés vezéralakja, aki Franciaországban már bebizonyította, hogy a nemzeti érdekvédelem nem elszigeteltség, hanem hazafias kötelesség. Itt lesz Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, aki a határok védelmének kérlelhetetlen bajnoka és Santiago Abascal, a spanyol VOX elnöke, aki hazájában a baloldali túlkapások ellen küzd, szombaton a CPAC Hungary színpadán pedig Magyarországot méltatta

A felszólalók sorát erősíti az Osztrák Szabadságpárt vezetője, Herbert Kickl és a holland Geert Wilders is – mindketten olyan politikusok, akik nem félnek nevén nevezni a problémákat, legyen szó iszlamizációról vagy az uniós bürokrácia túlhatalmáról.

A rendezvény csúcspontjaként Orbán Viktor miniszterelnök lép a pódiumra. A kormányfő beszéde várhatóan iránymutatásként szolgál majd nemcsak a magyar, hanem az egész európai patrióta közösség számára. 

A Patrióták Európáért frakció megalakulása tavaly nyáron alapjaiban rengette meg az Európai Parlament status quo-ját. A kezdetben tizenkét tagállam tizennégy pártját tömörítő szövetség pillanatok alatt a harmadik legnagyobb erővé vált Strasbourgban, bizonyítva, hogy van igény a valódi alternatívára. Azóta a frakció tovább bővült, a lengyel Konföderáció csatlakozásával immár nyolcvanhat képviselő dolgozik azon, hogy gátat szabjon a brüsszeli őrületnek. Ez a politikai formáció nem csupán egy frakció, hanem egy mozgalom, amely a Bécsi Kiáltvány szellemében utasítja el a lopakodó hatáskörelvonást és a föderalista Európai Egyesült Államok rémálmát.

Borítókép: Az I. Patrióta Nagygyűlésen Marine Le Pen is felszólal (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekszó

Igen. Erről van szó...

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
