Magyarországot méltatták a CPAC résztvevői

Trump elnök győzelme óta jobb hely lett a nyugati világ – jelentette ki Orbán Viktor, emlékeztetve arra, hogy az egy évvel ezelőtti CPAC-en Donald Trump amerikai elnök győzelmét ünnepelték.

Javier Milei argentin elnök a CPAC színpadán (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Az amerikai elnök videóüzenet formájában köszöntötte a CPAC Hungary résztvevőit.

Ez egy nagyszerű helyszín, egy nagyszerű országban, a legjobbakat kívánom Orbán Viktor miniszterelnöknek is

– idézte az Egyesült Államok elnökét az Origo.

Támogatom a hamarosan esedékes újraválasztását, sőt teljes és feltétel nélküli támogatásomról biztosítom a miniszterelnököt, az erős vezetőt, aki az egész világnak megmutatta, mire képes az, aki megvédi a határait, a kultúráját, az örökségét, a szuverenitását és az értékeit. Fantasztikus ember, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy támogathatom. Legutóbb is támogattam, és ő nyert

– tette hozzá Trump.

Orbán Viktor szerint a progresszív cenzúrának vége, megtorlás nélkül ki lehet mondani, hogy nem kérünk a migrációból, megfékeztük a zöldőrületet, a teremtett világ csak a gazdasági érdekekkel összhangban védhető meg, a kettőnek együtt kell működnie.

Ezt a változást a világ Trump elnök úrnak köszönheti

– mutatott rá.

Még egy-két év, és a teljes nyugati világ patrióta, nemzeti és konzervatív színekben jelenhet meg, ahogyan azt néhány évvel ezelőtt közösen elterveztük. Ami most zajlik, az a nyugati civilizáció elmúlt száz évének legjelentősebb politikai átrendeződése. Ennek az átalakulásnak az epicentruma, az erőközpontja az Egyesült Államok, míg európai előretolt bástyája Magyarország – fogalmazott Orbán Viktor.

„Ukrajna európai uniós tagsága nem a békét, hanem a háborút hozná el Európa, egész Európa számára. Ugyanis józan ésszel senki nem gondolhatja azt, hogy egy háborúban álló országot, hogyha felvesznek az Európai Unióba, akkor maga az ország bejön, a háborút meg kívül hagyja. Ez nem így lenne. Ukrajna európai uniós tagsága azt jelentené, hogy az egész európai kontinenst elárasztaná a háború lángja, ráadásul az Európai Unió tagországainak döntő többsége NATO-tagország is, és ha az EU fölvenne egy háborúban álló országot, az azt jelentené, hogy a NATO is gyorsan összeütközésbe kerülne Oroszországgal, az pedig a harmadik világháborút jelentené” – erről már Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszélt.