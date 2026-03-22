Magyarországot méltatták a CPAC résztvevői

Óriási sikerrel rendezték meg immár ötödik alkalommal a CPAC Hungaryt. A rendezvényen, amelyre 51 országból érkeztek vendégek, többek között Orbán Viktor miniszterelnök, Irakli Kobakhidze georgiai kormányfő, Santiago Abascal, a spanyol VOX vezetője, és a konzervatív politika holland ikonja, Geert Wilders is felszólalt – írja az Origo.

2026. 03. 22. 7:19
Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: Mirkó István
Trump elnök győzelme óta jobb hely lett a nyugati világ – jelentette ki Orbán Viktor, emlékeztetve arra, hogy az egy évvel ezelőtti CPAC-en Donald Trump amerikai elnök győzelmét ünnepelték.

Javier Milei argentin elnök a CPAC színpadán (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Az amerikai elnök videóüzenet formájában köszöntötte a CPAC Hungary résztvevőit.

Ez egy nagyszerű helyszín, egy nagyszerű országban, a legjobbakat kívánom Orbán Viktor miniszterelnöknek is

idézte az Egyesült Államok elnökét az Origo.

Támogatom a hamarosan esedékes újraválasztását, sőt teljes és feltétel nélküli támogatásomról biztosítom a miniszterelnököt, az erős vezetőt, aki az egész világnak megmutatta, mire képes az, aki megvédi a határait, a kultúráját, az örökségét, a szuverenitását és az értékeit. Fantasztikus ember, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy támogathatom. Legutóbb is támogattam, és ő nyert

tette hozzá Trump.

Orbán Viktor szerint a progresszív cenzúrának vége, megtorlás nélkül ki lehet mondani, hogy nem kérünk a migrációból, megfékeztük a zöldőrületet, a teremtett világ csak a gazdasági érdekekkel összhangban védhető meg, a kettőnek együtt kell működnie.

Ezt a változást a világ Trump elnök úrnak köszönheti

– mutatott rá.

Még egy-két év, és a teljes nyugati világ patrióta, nemzeti és konzervatív színekben jelenhet meg, ahogyan azt néhány évvel ezelőtt közösen elterveztük. Ami most zajlik, az a nyugati civilizáció elmúlt száz évének legjelentősebb politikai átrendeződése. Ennek az átalakulásnak az epicentruma, az erőközpontja az Egyesült Államok, míg európai előretolt bástyája Magyarország – fogalmazott Orbán Viktor.

„Ukrajna európai uniós tagsága nem a békét, hanem a háborút hozná el Európa, egész Európa számára. Ugyanis józan ésszel senki nem gondolhatja azt, hogy egy háborúban álló országot, hogyha felvesznek az Európai Unióba, akkor maga az ország bejön, a háborút meg kívül hagyja. Ez nem így lenne. Ukrajna európai uniós tagsága azt jelentené, hogy az egész európai kontinenst elárasztaná a háború lángja, ráadásul az Európai Unió tagországainak döntő többsége NATO-tagország is, és ha az EU fölvenne egy háborúban álló országot, az azt jelentené, hogy a NATO is gyorsan összeütközésbe kerülne Oroszországgal, az pedig a harmadik világháborút jelentené” – erről már Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszélt. 

Geert Wilders, a holland PVV elnöke felszólalásában elmondta, a CPAC résztvevői többek, mint szimpla szövetségesek, ők egyfajta testvériség. „A kapcsolatunkat az a tudás kovácsolja össze, hogy a civilizációnk fenyegetés alatt áll, és hogy kötelességünknek eleget kell tennünk, mégpedig annak, hogy meg kell védenünk nemzetünket, otthonainkat és családjainkat” – fogalmazott Wilders. 

Santiago Abascal, a spanyol VOX vezetője és a Patrióták Európáért pártcsalád elnöke felszólalása elején Magyarországot méltatta.

Magyarország nagyon-nagyon sokat tett mindannyiunkért. Magyarország egy ragyogó fénysugár volt a sötétség közepette, egy olyan ország, ami éveken keresztül példát mutatott nekünk, hogy hogyan lehetne csinálni a dolgokat Európában egy jobb Európáért, egy más Európáért, egy nagy és szabad Európáért. Mindannyian tisztában vagyunk ezzel. És ki fogunk állni mellettetek, Magyarország a szabadság hazája, a szuverenitás hazája, a biztonság hazája, egy olyan ország, ahol a családok prosperálnak, és egy olyan hely, ahol óvják, védik a gyermekek ártatlanságát az iskolákban

emelte ki a spanyol politikus.

Argentína elnöke, Javier Milei elmondta, Magyarországot azért csodálja, mert nagyon sok olyan elme van, amelyek vízióval rendelkeznek.

Ráadásul ez az ország nemcsak fantasztikus történelemmel rendelkezik, hanem olyan hagyományokkal, amelyek emblémái ennek az országnak, hogy harcol a gyilkos kollektivizmus ellen, a woke, a szocializmus és a globalisták ellen. Ez az ország és ez a nemzet, amivel a szabadság iránti szeretetünk fűz össze, és természetesen Orbán Viktorral a személyes barátság és kölcsönös csodálat fűz össze minket

– hangsúlyozta Milei.



