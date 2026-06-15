Elhunyt a Malév legendás kapitánya

Somogyvári József nemcsak kiváló pilóta volt, hanem a repülés elkötelezett nagykövete is, aki tudását és tapasztalatait örömmel osztotta meg másokkal. Távozásával a magyar polgári repülés egy meghatározó alakját veszítette el.

A Somogyvári Józseffel készült teljes interjút ITT olvashatja el.

Borítókép: Elhunyt a Malév legendás pilótája, Somogyvári József (Forrás: Aeropark Facebook-oldala)