Földön, vízen, levegőben: ikonikus járművek a 60-as évekből (top5)

Miként a Kádár-korszak mindennapi életének oly sok más területén, a közlekedésben is az óriási kontrasztok korszakának tekinthető a 60-es évek. Még nagy számban jártak a gőzmozdonyok és a mellékvonali vicinálisoknál is megállt az idő, amikor a Ganznál már bemutatták az új V43 villanymozdonyt. Még feltűnőbb volt a régi, fekete füstöt pöfékelő gőzhajók randevúja a Dunán a szovjet Raketa osztályú szárnyasokkal, a Malév vezetői pedig már a Li–2-esek nyugdíjazásakor az új sugárhajtású repülők fejlesztéseit figyelték. Csakhogy a múlt relikviái és a jövő ígéretei között a napi utazásokhoz kiforrott technikájú, elérhető járművekre volt szükség, ami az egyre inkább prioritásnak tűnő közúti közlekedésre is érvényes volt.

Lapátkerekes gőzhajó a Dunán, háttérben az épülő új Erzsébet híddal 1964-ben

Fotó: Fortepan/Wittner Lucia

Utóbbinál olyan beruházásokra figyelt az ország, mint az M7-es autópálya építése, illetve annak fővárosi bevezetése BAH-csomóponttal és új Erzsébet híddal, miközben pár kilométerrel odébb lovaskocsik zötyögtek a porban. E kontrasztos úthálózaton egyre nagyobb számban jelentek meg az Ikarus és a KGST autóipar termékei, méghozzá érdekes, alapvetően az 50-es években gyökerező fejlesztésekkel (sokukat már akkor gyártásba is vettek), mielőtt eljött volna a hűvösen funkcionális, spórolásból sokáig változatlan formájú járművek időszaka.

Sokáig nehéz volt új autóhoz jutni, rengetegen jártak motorral – különösen a hazai Pannóniával

Fotó: Fortepan/Bauer Sándor

1. Ikarus 55/66: a magyar buszgyártás míves cégére

Elő-előfordult a szocialista járműiparban, hogy néhány mérnök a bigott központi direktívára fittyet hányva, kvázi partizánakcióként rajzolt újszerű terveket, melyek aztán rendszerint az iratmegsemmisítőben végezték. Szerencsére más lett a végkifejlet Zerkovitz Béla ötleténél, aki a klasszikus, alvázas trambuszok helyett egy modern konstrukciót álmodott meg a legvadabb Rákosi-időkben, önhordó karosszériával és hátul elhelyezett motorral, így 1954-ben már a kész Ikarus 55-ös debütálhatott nagy sikerrel genfi, majd párizsi kiállításokon. Valódi szériaváltozatról azonban ekkor még nem lehetett beszélni, mert lassan futott fel a gyártás Mátyásföldön, és a korai futurisztikus orrkialakítás többször változott, végül csak 1960-ban nyerte el végleges formáját.