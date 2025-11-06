hajózásMahart Passnaveszárnyashajódunai hajózás

Eltűnnek Budapestről sokak kedvencei, a Duna leggyorsabb hajói

Valószínűleg idén jártak utoljára az ikonikus szárnyashajók, és maga a flotta is vészesen megfogyatkozott.

2025. 11. 06. 10:24
Fotó: Mahart PassNave
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Októberben szívszorítóan búcsúzott a legénység a Budapest–Esztergom járatot minden bizonnyal utoljára teljesítű Bibic I.-től, hajós körökben gyakorlatilag tényként kezelik, hogy vége a menetrend szerint hazai szárnyashajózásnak – írta a Világgazdaság. Bár erről nincs hivatalos információ a Mahart Passnave honlapján, tény, hogy eljött a minden évben szokásos téli leállás ideje, minként az is, hogy vészesen megfogyatkozott a hordszárnyas hajók flottája: összesen kettő maradt, a Bibic IV. és a Bibic I., melyek a legkisebb osztályba (Polseje) tartozó járművek.

Íme, a két megmaradt belarusz gyártmányú Bibic egyike, már az újfajta, narancs-fehér fényezéssel (Fotó: Mahart PassNave)

Harmadik fennmaradt példányukat, a Bibic III.-at idén nyáron elbontották az újpesti kikötőben, és a Hamster Blog beszámolója szerint ugyanekkor a közepes hajóosztály (Voszhod–2) utolsó példányával, a Vöcsök II-vel is végeztek a lángvágók. Megsemmisítették az egykor használtan egy magáncég által importált, menetrend szerint sosem járt, de 2700 lóerejével és 100 km/h végsebességével a Duna rekorderének tartott Qiuckslivert is. Nagyjából tíz éve pedig a Mahart legnagyobb sorozatába (Meteor-osztály) tartozó, kétmotoros Sólyom hajókat is leállították.

Évekig kiemelve várt sorsára Újpesten a különleges és szélvészgyors, de fenntarthatatlan Quicksilver (Forrás: Wikipedia/Heringcápa)

Várhatóan egyedi programokon, illetve bérlésnél tűnhet fel a jövőben a két megmaradt Bibic. De mi a selejtezés oka? A hordszárnyaikon a kisebb közegellenállás miatt 65-70 km/h sebességgel száguldó hajók a Szovjetunióban (majd tagállamaiban) készültek, ám a közelmúltra kiöregedtek, nehézkes volt az alkatrészellátásuk és sokat fogyasztottak. Első példányaik (Sirály I-II.) már 1962-ben megjelentek a Dunán, és Budapestről többek közt Mohácsra is Bécsbe is jártak, idővel azonban hosszú utakon nem voltak versenyképesek a szárazföldi közlekedési eszközökkel. 

Hosszával és 112 fős befogadóképességével a Mahart-szárnyasflotta legnagyobb hajója volt a Sólyom (Forrás: Wikipedia/GüntherZ)

Mivel szolgálatuk hosszú évtizedei alatt a szárnyashajók a dunai élet különleges szimbólumai voltak (sokan csodálták a partról is, amikor 30 km/h tempó felett a vízből kiemelkedve siklanak), kézenfekvőnek tűnne néhány példányt megőrizni múzeumi célra, ám tudomásunk szerint ma csak a neszmélyi Hajóskanzenben a parton kiállított Vöcsök I.-et lehet körbejárni. Napjainkban Európában kizárólag néhány görög sziget között járnak menetrend szerint hasonló járművek, ugyanakkor néhány posztszovjet államban, köztük Oroszországban nem mondanak le róluk.

Vöcsök a Dunakanyarban – ebből fennmaradt egy példány a skanzenben (Fotó: Mahart PassNave)


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbíró

A bírói függetlenségről

Bayer Zsolt avatarja

Ismerjük ezeket, ezeket a „független” bírákat. Ismerjük ezeket a „független” ítéleteket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu