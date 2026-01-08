Rendkívüli

Gulyás Gergely leleplezte a Kormányinfón az ukrán tervet

Bekövetkezett az autósok rémálma: jégtömb csapódott a szélvédőbe

Észre sem vette a teherautó hanyag sofőrje, mekkora bajba került miatta valaki Székesfehérvár egyik útján.

2026. 01. 08. 10:42
Fotó: Fejér vármegyei rendőrség
Egy pillanatnyi mulasztás súlyos következményekkel járhat – kezdte beszámolóját a január 6-án történt esetről a Fejér vármegyei rendőrség. A megyeszékhely Szent Flórián körútján egy teherautó tetejéről jókora jégtömb vált le, és egyenesen a szemből érkező személyautó (pontosabban, a képek alapján VW Transporter kisbusz) szélvédőjének csapódott, amely beszakadt, a vezető pedig megsérült. Szabálysértési eljárást indítottak a rendőrök a helyszínt elhagyó teherautó sofőrjével szemben, aki valószínűleg észre sem vette, hogy balesetet okozott. 

Fotó: Fejér vármegyei rendőrség

Jogszabályban előírt kötelezettség megváltozott időjárási viszonyok közt is biztonságos, megtisztított járművel útnak indulni, a kapitányság szerint csak a vármegyében ez a harmadik hasonló baleset a napokban – a legutóbbi az M7-es autópályán történt. „Kérjük a járművezetőket, hogy a rakteret fagytalanítsák, a ponyvát belülről mechanikai erő alkalmazásával jég- és hómentesítsék! Tehergépjármű tetején ezt akár létrás munkavégzéssel, akár az erre a célra szolgáló hó és jégeltávolító berendezés igénybevételével végezzék el!” – szól a hatósági figyelmeztetés. 

 


 

