autós hírPeugeot 308Peugeot

Rekordhosszú garanciával és új modellekkel indítja az évet a Peugeot

Mint a többi Stellantis-márkánál, az oroszlánosoknál is nyolc évre nő a garancia időszaka.

2026. 02. 27. 12:00
Peugeot 208 GTi
Peugeot E-208 GTi Forrás: Peugeot
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Peugeot továbbra is meghatározó szereplő Európában és stratégiai fontosságú a Stellantis cégcsoporton belül. A francia autógyártó 2025-ben 1,08 millió gépjárművet értékesített világszerte, ennek több mint a felét az európai piacon, ahol a második legnagyobb hibridautó-gyártónak számít. Számos országban sikerült két számjegyű növekedést elérni, ezek közül is kimagasló a magyar piac teljesítménye, ahol 18,6 százalékkal értékesített több autót a márka 2025-ben, mint egy évvel korábban.

Peugeot
Fotó: Hilbert Péter / Peugeot

A növekedés motorja két SUV, a felfrissített 2008 és az új 3008 volt hazánkban. A 3008-ból majdnem ezer darabot értékesített a márka, míg a kisebb 2008-ból is csaknem kilencszáz darab talált gazdára. A márka portfóliójában továbbra is fontos szerepet kapnak a kishaszonjárművek, melyek 28 százalékát adták a tavalyi értékesítés volumenének, élen a Boxerrel. A személyautók között tarolt a hibrid hajtás (77 százalék), ezen kívül 10-10 százalékban értékesített a márka dízel és nem elektrifikált benzines modelleket, a tölthető hibridek és tisztán elektromos modellek aránya összesen 3 százalék körül alakult.

Idéntől érvényes a nyolc év/kétszázezer kilométer garancia

A Peugeot 2026 februárjától valamennyi magánügyfélnek értékesített személyautó esetén bevezeti Magyarországon a nyolc év vagy kétszázezer kilométer kiterjesztett gyártói garanciát. Ez jelenleg az egyik leghosszabb és legnagyobb futásteljesítményt fedező gyártói garancia, amelyhez nem kapcsolódnak további feltételek és igénybevétele nem igényel pluszadminisztrációt. A Magyarországon bevezetett szolgáltatás egy teljes értékű gyártói garancia, Assistance szolgáltatással és teljes európai lefedettséggel. A hosszabb garanciának köszönhetően a Peugeot modellek maradványértéke jelentősen nőhet, hiszen annak előnyeit akár a második-harmadik tulajdonos is élvezheti.

Műszaki fejlesztések

Peugeot
Fotó: Hilbert Péter / Peugeot

Az 1,2-es PureTech motor új generációja

A régi 1,2-eseknek az olajban futó vezérműszíj miatt nincs túl jó híre, ezért örvendetes, hogy 2026-tól már csak a harmadik generációs, jelentősen átdolgozott 1,2-es motorral szerelve érkeznek Peugeot modellek. Az új motor alkatrészeinek 70 százaléka változott, 40 százalékban pedig teljesen új elemekből épül fel. Teljesen új, láncos vezérlést kapott, új a hengerfej, újak a befecskendezők, átalakították a kenési rendszert, stb. A változó geometriájú turbófeltöltővel szerelt, kétoldali változó szelepvezérlésű motor Miller-ciklusban üzemel. Az új erőforrás már korábban megjelent a hibrid hajtás részeként, de tavasztól a belépő szintű, kézi váltóval szerelt verziók is ezt az erőforrást kapják. Az új motor egyik fontos gyártóbázisa Szentgotthárdon található a régi Opel-gyárban.

Megújult az 1,5-ös dízel is

Peugeot
Frissült a Peugeot 2008
Fotó: Peugeot

A kis négyhengeres, 131 lóerős BlueHDi is több fejlesztésen esett át. 2023-tól már megerősített, szélesebb vezérlés-áthajtó lánccal készül, ezenkívül most átdolgozták az AdBlue rendszert és új kenőanyag-előírásokat vezettek be, így rendszeres nagy terhelés vagy kedvezőtlen felhasználási körülmények között is biztosítható a problémamentes működés. A vezérlő szoftver fejlesztésének köszönhetően a kenőanyag minőségromlása és az AdBlue rendszer működése is szigorúbb kontroll alatt tartható.

Új PHEV-hajtás nagyobb akkumulátorral

Peugeot
Erősebb lett a PHEV hajtáslánc
Fotó: Peugeot

A tavalyi év végére valamennyi érintett modellhez elérhetővé vált egy új PHEV hajtás, amely egy új fejlesztésű villanymotort és egy új, hétfokozatú duplakuplungos váltót kapott. Az akkumulátor nagyobb, 17,45 kWh kapacitású, így városban elméletileg 107 km-t is meg lehet tenni tisztán elektromos üzemmódban. A rendszer összteljesítménye 195 vagy 225 lóerő, a benzines erőforrás alapját képező 1,6 literes blokk egyik gyártóbázisa szintén Szentgotthárd. Az új generációs PHEV-hajtás elérhető a 308, 408, 3008 és 5008 modellekhez.

Visszakapták a belső égésű motort a családi modellek        

Peugeot
Peugeot Traveller
Fotó: Peugeot

A Rifter és Traveller családi egyterűkben visszatérnek az olcsóbb és népszerűbb belső égésű motorok az elektromos hajtások mellé. A Rifter motorpalettája 1,2-es benzines és 1,5 BlueHDi motorral gazdagodott, a Travellerbe pedig egy új fejlesztésű, 150 és 180 lóerős változatban kérhető 2,2-es dízel kerül.

Nagy hatótávolságú és erős villanyautók

Peugeot 208 GTi
280 lóerős villanymotort kap a Peugeot E-208 GTi
Fotó: Peugeot

Mivel ma már valamennyi Peugeot személy- és kishaszonjármű elérhető tisztán elektromos hajtással is, a hangsúly jelenleg a kínálat modellenkénti szélesítésén van. 2025 végére megérkezett az összkerekes, 325 lóerő teljesítményű elektromos E-3008-as és E-5008-as modell is. 2026 második felében pedig elérhetővé válnak az extra nagy hatótávolságú, akár 700 kilométer megtételére is képes Long Range verziók, 100 kWh bruttó akkukapacitással. Izgalmas különlegessége lesz a palettának a nyár közepén érkező, 280 lóerős, elektromos E-208 GTi, de annak az akkuja csak 54 kWh-s. A kis hot hatch 5,7 másodperc alatt gyorsul fel 0-100 kilométer per órára, így nem csoda, hogy alapáron kap önzáró differenciálművet és 355 mm átmérőjű első féktárcsákat is.

Fontos modellek újulnak meg idén

Peugeot
A frissített Peugeot 308
Fotó: Peugeot

Idén két fontos modell is megújul a Peugeot-palettán. Elsőként a 308 és kombi 308 SW kap jelentős frissítést, ez a modell már megérkezett a szalonokba. Jelentős változáson ment keresztül az autó hűtőmaszkja, megújultak a fényszórók és látványos, világító emblémát kapott a modell.

Peugeot
Peugeot 408
Fotó: Peugeot

Májustól érkezik a szintén felfrissített 408-as, melynek orr-része hasonló megújuláson esik át, de itt a hátsó részhez is hozzányúlnak: a két hátsó lámpatestet közrefogó fényes műanyag betétbe világító Peugeot felirat kerül.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Ahogy az euroatlanti háttérhatalom a Fehér Házból kiszorult, az Európai Unió vezetőiben talált biztos támaszra, ahol a biztonságot elsősorban az jelenti számukra, hogy az unió politikai struktúrájában a vezetők demokratikusan nem elszámoltathatók.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu