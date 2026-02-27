Rekordhosszú garanciával és új modellekkel indítja az évet a Peugeot

A Peugeot továbbra is meghatározó szereplő Európában és stratégiai fontosságú a Stellantis cégcsoporton belül. A francia autógyártó 2025-ben 1,08 millió gépjárművet értékesített világszerte, ennek több mint a felét az európai piacon, ahol a második legnagyobb hibridautó-gyártónak számít. Számos országban sikerült két számjegyű növekedést elérni, ezek közül is kimagasló a magyar piac teljesítménye, ahol 18,6 százalékkal értékesített több autót a márka 2025-ben, mint egy évvel korábban.

Fotó: Hilbert Péter / Peugeot

A növekedés motorja két SUV, a felfrissített 2008 és az új 3008 volt hazánkban. A 3008-ból majdnem ezer darabot értékesített a márka, míg a kisebb 2008-ból is csaknem kilencszáz darab talált gazdára. A márka portfóliójában továbbra is fontos szerepet kapnak a kishaszonjárművek, melyek 28 százalékát adták a tavalyi értékesítés volumenének, élen a Boxerrel. A személyautók között tarolt a hibrid hajtás (77 százalék), ezen kívül 10-10 százalékban értékesített a márka dízel és nem elektrifikált benzines modelleket, a tölthető hibridek és tisztán elektromos modellek aránya összesen 3 százalék körül alakult.

Idéntől érvényes a nyolc év/kétszázezer kilométer garancia

A Peugeot 2026 februárjától valamennyi magánügyfélnek értékesített személyautó esetén bevezeti Magyarországon a nyolc év vagy kétszázezer kilométer kiterjesztett gyártói garanciát. Ez jelenleg az egyik leghosszabb és legnagyobb futásteljesítményt fedező gyártói garancia, amelyhez nem kapcsolódnak további feltételek és igénybevétele nem igényel pluszadminisztrációt. A Magyarországon bevezetett szolgáltatás egy teljes értékű gyártói garancia, Assistance szolgáltatással és teljes európai lefedettséggel. A hosszabb garanciának köszönhetően a Peugeot modellek maradványértéke jelentősen nőhet, hiszen annak előnyeit akár a második-harmadik tulajdonos is élvezheti.

Műszaki fejlesztések

Fotó: Hilbert Péter / Peugeot

Az 1,2-es PureTech motor új generációja

A régi 1,2-eseknek az olajban futó vezérműszíj miatt nincs túl jó híre, ezért örvendetes, hogy 2026-tól már csak a harmadik generációs, jelentősen átdolgozott 1,2-es motorral szerelve érkeznek Peugeot modellek. Az új motor alkatrészeinek 70 százaléka változott, 40 százalékban pedig teljesen új elemekből épül fel. Teljesen új, láncos vezérlést kapott, új a hengerfej, újak a befecskendezők, átalakították a kenési rendszert, stb. A változó geometriájú turbófeltöltővel szerelt, kétoldali változó szelepvezérlésű motor Miller-ciklusban üzemel. Az új erőforrás már korábban megjelent a hibrid hajtás részeként, de tavasztól a belépő szintű, kézi váltóval szerelt verziók is ezt az erőforrást kapják. Az új motor egyik fontos gyártóbázisa Szentgotthárdon található a régi Opel-gyárban.