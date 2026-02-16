A Stellantis visszahozza a dízelmotort az európai vásárlóknak

Míg a Stellantis korábban a dízeltől való eltávolodást jelezte, a vállalat most visszalép korábbi elektrifikációs vállalásaitól a vártnál lassabb európai elektromosjármű-eladások és a korábban a belső égésű motorok 2035-ig történő kivonásával fenyegető kibocsátási szabályok enyhítése miatt.

Mivel a kínai autógyártók agresszíven terjeszkednek az európai piacon – részesedésük 2025-re megduplázódott 2024-hez képest, meghaladva a 6%-ot –, a nagy múltú helyi autógyártók egyre nehezebben tudnak versenyezni, különösen az elektromos és a plug-in hibrid járművek szegmensében. A kínai járműgyártók jellemzően tisztán elektromos járműveket kínálnak a belső égésűekkel megegyező áron, köszönhetően a kínai állami támogatásoknak, amelyek költséghatékonyabb ellátási láncokat tesznek lehetővé az akkumulátortechnológia terén.

A Stellantis, amely számos francia, olasz és német márkáján keresztül nagy jelenléttel rendelkezik Európában, érdekes választ talált a kínai terjeszkedésre: visszahozza egyes modelljeinek dízel változatait az európai piacra a jobb ár-érték arány elérése érdekében. „Úgy döntöttünk, hogy megtartjuk a dízelmotorokat a termékportfóliónkban, és – bizonyos esetekben – bővítjük is a hajtáslánc-kínálatunkat” – közölte a konszern. „Növekedést akarunk generálni, ezért a vásárlói keresletre összpontosítunk.”

2025 végétől kezdődően a Stellantis újra bevezette a dízelmotorokat a személygépkocsiktól a kisteherautókig terjedő modellekben a Peugeot, Citroën, DS és Opel márkáknál. A Reuters által áttekintett vállalati nyilatkozatok és kereskedői listák szerint olyan modellek, mint

a Peugeot 308 és a DS 4 kompakt ferdehátúak, valamint az Opel Combo, a Peugeot Rifter, a Citroën Berlingo és a Fiat Qubo L kisteherautók ismét kínálnak majd dízelmotoros változatokat.

Továbbá az Opel Zafira, a Peugeot Traveller és a Citroën SpaceTourer kisbuszok ebben a hónapban egy új, 2,2 literes dízelmotoros változatot kaptak a meglévő, teljesen elektromos hajtáslánc mellé.

A Stellantis a közleményében azt is közölte, hogy folytatja a dízelüzemű prémium modellek, például a DS 7 SUV, az Alfa Romeo Tonale és Stelvio SUV-ok, valamint az Alfa Romeo Giulia gyártását „a tartós vásárlói igényekre reagálva”. A Fiat márka az idén nyugdíjba menő Tipót is kínálja dízelmotorral.