Nem változott az autósok terhelése – ennyit költenek üzemanyagra a magyarok

A pandémiát leszámítva évek óta alig változik, mennyit és mennyiért autóznak a magyarok – derítette ki a K&H legfrissebb felmérése.

A K&H biztos jövő felmérése szerint a nők átlagosan évi 14 ezer kilométert vezetnek Fotó: Peter Fazekas/Pexels.com

A K&H felmérése szerint legtöbbet a férfiak vezetnek

A K&H biztos jövő felmérése szerint a nemenkénti és családi állapot szerinti bontás azonban jelentős eltéréseket mutat:

a férfi vezetők átlagosan évi 18 ezer kilométert ülnek a volán mögött,

míg a nők körében ez az érték 14 ezer kilométer.

A gyermekes szülők átlagosan évi 19 ezer kilométert tesznek meg,

szemben a gyermektelenek 13 ezer kilométeres átlagával.

Az üzemanyag típusa továbbra is meghatározza a használat intenzitását, hiszen a dízelautók használói évi 22 ezer kilométeres futásteljesítményükkel messze megelőzik a benzinesek 15 ezer kilométeres átlagát.

Ennyiért autózunk

Az is kiderült, hogy

a 30–59 éves korosztály jogosítvánnyal és autóval rendelkező tagjai havonta átlagosan 28 ezer forintot költenek tankolásra, 2017 és 2025 között ez az összeg fokozatos növekedéssel, 20 és 30 ezer forint között alakult.

A megtett távolság stagnálásával párhuzamosan az üzemanyagra fordított összegek is változatlanul 28-30 ezer forint körül maradnak a családi költségvetésekben.

A lakóhely típusa szerint a falvakban élők kényszerülnek a legmélyebben a zsebükbe nyúlni havi 31 ezer forintos kiadással, mivel ők többet használják az autót, így ez a költségekben is megmutatkozik, míg a budapestiek átlagosan 26 ezer forintot fordítanak tankolásra. A jövedelmi helyzet is befolyásolja a költéseket, a magas és közepes jövedelműek havi 30 ezer forintot, az alacsony jövedelműek pedig 23 ezer forintot szánnak erre a célra.

Bár a megkérdezettek 65 százaléka továbbra is tudatosan figyeli az árakat, a korábbi két év 73 százalékos eredményéhez képest ez jelentős csökkenést mutat. Ezzel párhuzamosan a középkorú autósok több mint harmadát, pontosan 35 százalékát már egyáltalán nem befolyásolják az üzemanyagárak. Ez pedig jelentős növekedést jelent az egy évvel korábbi 25 százalékhoz viszonyítva.

Míg tavalyelőtt még az autósok 54 százaléka igyekezett többekkel együtt utazni egy autóban a költségcsökkentés érdekében, ez az arány mostanra 44 százalékra esett vissza. Ezzel párhuzamosan csökkent azoknak a száma, akik azt mondták, hogy kevesebbet autóznak – akár a városon belül, akár hosszabb, településen kívüli utakra. Előbbi 44-ről 40 százalékra, utóbbi 37-ről 31 százalékra változott.