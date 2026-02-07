tankolásbenzinüzemanyagárgázolaj

Januárban is megérte a hazai kutakon tankolni

A kormány elvárása januárban is teljesült: a magyar családok olcsóbban tankolhattak, mint a szomszédos országokban élők.

Magyar Nemzet
2026. 02. 07. 9:06
Hatszáz forint alatt az üzemanyag alaptermékek átlagára Fotó: Takács József
A szomszédos országok átlagához képest januárban is kedvezőbb üzemanyagárakkal találkozhattak a magyar családok a hazai töltőállomásokon. 

  • A benzin havi átlagára 4 forinttal, 
  • míg a gázolajé 3 forinttal volt alacsonyabb a szomszédos országok átlagánál. 

A kormány továbbra sem hagyja, hogy a háború és a brüsszeli szankciók terheit a magyar emberek fizessék meg. Ennek érdekében folyamatosan figyelemmel kíséri a nemzetközi piaci folyamatokat, így az üzemanyagárak alakulását is.

A Nemzetgazdasági Minisztérium a magyar emberek érdekeit szem előtt tartva rendszeres egyeztetéseket folytat az üzemanyagpiac szereplőivel, és szükség esetén kész gyors és hatékony intézkedéseket hozni a családok és a gazdaság védelme érdekében – írja szombati közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. 

