Januárban is megérte a hazai kutakon tankolni

A szomszédos országok átlagához képest januárban is kedvezőbb üzemanyagárakkal találkozhattak a magyar családok a hazai töltőállomásokon.

A benzin havi átlagára 4 forinttal,

míg a gázolajé 3 forinttal volt alacsonyabb a szomszédos országok átlagánál.

A kormány továbbra sem hagyja, hogy a háború és a brüsszeli szankciók terheit a magyar emberek fizessék meg. Ennek érdekében folyamatosan figyelemmel kíséri a nemzetközi piaci folyamatokat, így az üzemanyagárak alakulását is.

A Nemzetgazdasági Minisztérium a magyar emberek érdekeit szem előtt tartva rendszeres egyeztetéseket folytat az üzemanyagpiac szereplőivel, és szükség esetén kész gyors és hatékony intézkedéseket hozni a családok és a gazdaság védelme érdekében – írja szombati közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium.