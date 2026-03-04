Rendkívüli

Meghalt a nő, aki autójával villanyoszlopnak csapódott Jászberényben

Mentőhelikopter is érkezett a jászberényi balesethez, ahol egy autó villanyoszlopnak ütközött. A sofőr életét már nem lehetett megmenteni.

Magyar Nemzet
2026. 03. 04. 13:55
Halálos baleset történt szerda reggel Jászberényben, a Bajnok utcában. Egy személyautó villanyoszlopnak csapódott, miután a sofőr vezetés közben rosszul lett – számolt be róla a Szoljon.

Nem tudták megmenteni a villanyoszlopnak ütközött autó sofőrjét (Fotó: Szoljon/Pesti József)

Helyszíni információk szerint 

egy középkorú nő autóval indult munkába, ám járművével előbb az útpadkára sodródott, majd egy villanyoszlopnak ütközött.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közlése szerint az ütközés ereje akkora volt, hogy a villanyoszlop egyik lába kitört. A helyszínre a jászberényi hivatásos tűzoltók érkeztek, akik áramtalanították az autót, majd feszítővágóval kinyitották az ajtót és kiemelték a sofőrt a járműből.

A balesethez mentőhelikopter is érkezett, de a helyszíni információk szerint a nő életét már nem tudták megmenteni.

A tragédia helyszínéről készült fotógaléria és videó ITT nézhető meg.

Borítókép: Tragikus baleset Jászberényben: a reggeli órákban történt a tragédia (Fotó: Szoljon/Pesti József)

