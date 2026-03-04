Rendkívüli

Szijjártó Péter: Elindult az első mentesítő járat Jordániába

Madridspanyolországgyalogos függőhíd

Spanyolországban összeomlott egy gyalogoshíd, többen meghaltak

Öten meghaltak, amikor összeomlott egy gyalogoshíd Spanyolországban. A halálos áldozatok között négy fiatal nő és egy fiatal férfi volt, mindannyian 20 év körüliek.

Öt ember meghalt, egy pedig eltűnt, miután kedden gyalogoshíd omlott össze egy tengerparti sétányon az észak-spanyolországi Santanderben – közölték a helyi hatóságok. A baleset a kantabriai tartomány fővárosától, Santandertől északra fekvő El Bocal sziklás strandján történt – jelentette a kantabriai tengeri mentőszolgálat. Az esti órákban még egy embert kerestek.

„A kutatócsapatok továbbra is az eltűnt személy felkutatásán dolgoznak” – írta az X közösségi oldalon Santander polgármestere, Gema Igual. Egy személyt kihűléssel kórházba szállítottak – tette hozzá. A halálos áldozatok között négy fiatal nő és egy fiatal férfi volt, mindannyian 20 év körüliek – jelentette az Europa Press helyi hírügynökség, az RTVE állami televízió és más médiumok, hivatkozva a mentőszolgálatra és egy túlélőre. 

Mindannyian a tengerbe vagy a sziklákra estek, amikor a fából készült gyalogoshíd összeroppant. Két embert élve mentettek ki a vízből, de egy nő később belehalt sérüléseibe a santanderi kórház intenzív osztályán.

Az Europa Press szerint az eltűnt személyt hajókkal és helikopterekkel keresik.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

