Folytatódik az áremelkedés a hazai benzinkutakon

Csütörtökön folytatódik az áremelkedés a hazai kutakon. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó öt forinttal, a gázolaj ára bruttó nyolc forinttal kúszik feljebb.
Március 4-én, szerdán még az alábbi átlagárakon tankolhatunk:
95-ös benzin: 571 Ft/liter
Gázolaj: 600 Ft/liter
– derül ki a Holtankoljak.hu összesítéséből.
Az iráni háború kitörése nyomán intenzíven elindul az üzemanyagárak szakértők által korábban megjósolt emelkedése: szerdától a benzin nagykereskedelmi ára bruttó öt, a gázolajé bruttó kilenc forinttal nő. Ennek oka, hogy a Brent olaj jegyzésára 80 dollár felett van hordónként, a forint árfolyama pedig közelít a 330-hoz a dollárral szemben – írta kedden a Holtankoljak.hu.
