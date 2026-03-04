Folytatódik az áremelkedés a hazai benzinkutakon

Csütörtökön folytatódik az áremelkedés a hazai kutakon. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó öt forinttal, a gázolaj ára bruttó nyolc forinttal kúszik feljebb.

Március 4-én, szerdán még az alábbi átlagárakon tankolhatunk:

95-ös benzin: 571 Ft/liter

Gázolaj: 600 Ft/liter

– derül ki a Holtankoljak.hu összesítéséből.

Az iráni háború kitörése nyomán intenzíven elindul az üzemanyagárak szakértők által korábban megjósolt emelkedése: szerdától a benzin nagykereskedelmi ára bruttó öt, a gázolajé bruttó kilenc forinttal nő. Ennek oka, hogy a Brent olaj jegyzésára 80 dollár felett van hordónként, a forint árfolyama pedig közelít a 330-hoz a dollárral szemben – írta kedden a Holtankoljak.hu.



