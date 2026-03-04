Taroltak a támogatott hitelek az év elején is

Duplázódás a lakáshitelpiacon: a Magyar Nemzeti Bank statisztikái alapján januárban is 250 milliárd forintot meghaladó összegben kötöttek a magyarok lakáshitel-szerződéseket. Ez nem rekord, ám az egy évvel korábbi szinthez képest bő duplázódást jelent – írja a Bankmonitor.

Nagy népszerűségnek örvendenek a támogatott hitelek. Forrás: Bankmonitor

A személyi kölcsönöknél látható 84,33 milliárd forintos volumen az elmúlt hónapokhoz képest minimális csökkenést jelent, a babaváró és a munkáshitel viszont most nem bizonyult népszerűnek.

A teljes lakáshitel volumennek meghatározó részét teszik ki a támogatott hitelek – Otthon start, csok plusz… –, a kedvezményes hitelek januári 206,08 milliárd forintos volumene a teljes állomány 81,20 százaléka. A Bankmonitor becslése alapján ennek jelentős része, a teljes volumennek durván hetven százaléka kapcsolódhat közvetlenül a fix 3 százalékos hitelhez.

Nem meglepő, hogy az Otthon start uralja a lakáshitel piacot, logikus módon a kedvező, legfeljebb évi 3 százalékos kamatozású kölcsönt választják az első lakást vásárlók. Márpedig az első lakásszerzés feltételét eléggé megengedően határozták meg a jogszabályban.

Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a támogatott hitelek kiszorítják a piaci alapon nyújtott kölcsönöket – hívja fel a figyelmet az elemzés. Az Otthon start indulását megelőző 13-14 milliós szintről 33 millió forint környékére emelkedett a lakáshitelek átlagos összege.

Ez egyébként azt is jelenti, hogy az igénylők jóval nagyobb törlesztőt vállalhatnak, és ennek van egy ingatlanpiaci magyarázata. Mivel az Otthon start törlesztője kedvezőbb a piaci hiteleknél és sok esetben az albérleti díjaknál is, vannak, akik inkább a fix 3 százalékos hitelt választják, és saját ingatlant vesznek belőle, azaz az ár-érték arány is keresletet biztosít.