Brutális kényszersorozás Ukrajnában: parkolóból hurcoltak el egy férfit

Újabb felkavaró felvétel terjed az interneten az ukrajnai kényszersorozásokról. A beszámolók szerint a nyugat-ukrajnai Luck városában, egy bevásárlóközpont parkolójában fogtak el és vittek el egy férfit a területi toborzóközpont munkatársai.

Forrás: Telegram2026. 03. 04. 13:28
A TCK emberei már bárhol lecsaphatnak Fotó: Narciso Contreras Forrás: Anadolu/AFP
A közösségi médiában megjelent újabb videón az látható, hogy több sorozótiszt egy parkolóban gyorsan körbeveszi a férfi autóját, aki megpróbál elmenekülni.

kényszersorozás
Zelenszkij emberei egyre brutálisabb módszerekkel vadásszák a katonákat. Fotó: AFP

Az eset néhány perc alatt zajlott le, a közelben tartózkodók szeme láttára.

Kényszersorozások: egyre több a hasonló eset

Az elmúlt hónapokban számos hasonló jelenet került nyilvánosságra Ukrajnából. Felvételek tanúsága szerint toborzók utcán, piacokon vagy éppen bevásárlóközpontok környékén állítanak meg hadköteles korú férfiakat, és viszik be őket mozgósításra.

Egy a minap készült videón az látható, hogy több egyenruhás próbálja megragadni és elvonszolni a férfit, aki teljes erejével a kerítés rácsaiba kapaszkodik.

Zelenszkij brutális emberrablói már bárhol lecsaphatnak: munkahelyen, a tömegközlekedési eszközön, piacon vagy éppen az utcán.

A mostani lucki eset is újabb bizonyítéka annak, hogy a háború elhúzódása egyre nagyobb társadalmi terheket ró Ukrajnára. Miközben a fronton továbbra is súlyos harcok zajlanak, a hátországban is nő a feszültség a mozgósítás módszerei miatt.

 

Borítókép: A TCK emberei már bárhol lecsaphatnak (Fotó: Anadolu/AFP/Narciso Contreras) 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

