Rendkívüli

Orbán Viktor interjút ad Rónai Egonnak – Kövesse nálunk élőben!

légiközlekedésiráni háborúközel-keleti helyzet

Közel-keleti háború: világszerte borulnak a járatok, beláthatatlan, mikor áll helyre a légiközlekedés

Az iráni fegyveres konfliktus miatt több ország lezárta vagy korlátozta légterét, ami súlyos fennakadásokat okoz a nemzetközi légi közlekedésben. A közel-keleti háború a világ egyik legfontosabb átszállási rendszerét érinti, mivel Dubaj, Doha és Abu-Dzabi repülőterei kulcsszerepet játszanak az Európa és Ázsia közötti légi forgalomban. A légitársaságok alternatív útvonalakkal próbálják fenntartani a forgalmat, miközben a menetrendek teljes helyreállása még a korlátozások feloldása után is napokig tarthat.

Munkatársunktól
2026. 03. 04. 14:30
A Wizzair gépei március 7-ig biztosan nem indulnak Dubaj felé Fotó: Veres Viktor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A múlt szombaton kirobbant iráni háború után több közel-keleti ország – köztük Irán, Izrael, Irak, Jordánia, Katar, Bahrein, Kuvait és az Egyesült Arab Emírségek – lezárta vagy korlátozta légterét, ami azért okoz jelentős fennakadásokat a nemzetközi légi közlekedésben, mert a régió legfontosabb átszállási csomópontjai, Dubaj, Doha és Abu-Dzabi is érintettek.

közel-kelet irán háború légiközlekedés
A közel-keleti háború hatalmas káoszt okoz világszerte a légi közlekedésben is 
(Fotó: Emirates)

A közel-keleti légi közlekedés egyelőre kaotikus 

Amíg a háború tart, és a korlátozások fennállnak, nem várható, hogy visszaáll a térségben az érintett repülőterek és légitársaságok menetrendje. A lecsökkent kapacitás miatt csak kevés járat közlekedik, amelyek főként az országban ragadt utasok hazaszállítását végzik.

Az érintett repülőterek és légitársaságok hálózatának teljes helyreállása egy ilyen mértékű leállást követően akár egy teljes hetet is igénybe vehet a korlátozások feloldását követően, de egyelőre lehetetlen megjósolni, hogy mikor állnak le a rakéta- és dróntámadások 

– véli az Airportal.hu közlekedési szakportál.

A közel-keleti átszállóközpontok kiesése miatt a légitársaságok alternatív útvonalakon próbálják átszervezni a nemzetközi forgalmat. Az utasokat egyre gyakrabban délkelet-ázsiai hubokon – például Szingapúr, Kuala Lumpur, Bangkok vagy Hongkong repülőterein – keresztül irányítják át, míg más járatoknál európai és török csomópontok, például Isztambul vagy Frankfurt kerülnek előtérbe. Az átterelések azonban hosszabb repülési időt és szűkebb kapacitásokat jelentenek.

A hazai utasokat ezen légitársaságok hírei érdekelhetik  

A közel-keleti légtérzár a magyar piac szempontjából elsősorban négy légitársaság – Emirates, Flydubai, Qatar Airways, Wizz Air – járatait érinti. A légitársaságok rendkívüli tájékoztatást adtak ki az átfoglalási és visszatérítési lehetőségekről, amelyek folyamatosan frissülnek.

  • A Flydubai a légtérzár miatt átmenetileg felfüggesztette vagy korlátozta a Dubajba/Dubajból közlekedő járatait. A következő 72 órában induló járatok utasai esetében az eredeti utazási dátumtól számított 20 napon belüli átfoglalási lehetőséget biztosít online felületein, visszatérítést az ügyfélszolgálaton vagy az utazási irodáknál lehet igényelni.

Az utazókat arra kérik, hogy ellenőrizzék és frissítsék az elérhetőségeiket a Foglalás kezelése menüpontban, mielőtt pedig a reptérre indulnának, folyamatosan ellenőrizzék a járatstátuszt indulás előtt.

A Qatar Airways és az Emirates így jár el

  • A Qatar Airways tájékoztatójában a légtérzár miatti járattörések vagy módosítások esetére rugalmas átfoglalási vagy visszatérítési lehetőséget biztosít az érintett utasoknak. A korábban kiadott szabályozás értelmében a február 28. előtt kiállított jegyek esetében a március elejére szóló utazásoknál a jegyek visszatéríthetők vagy átfoglalhatók a Qatar Airways járataira az eredeti indulási dátumhoz képest későbbre. 
  • A légitársaság ugyanakkor jelezte, hogy a dohai hub működését a légtérhelyzet jelentősen befolyásolja, ezért az operációt folyamatosan a biztonsági és hatósági előírásokhoz igazítják. Átfoglalásról és visszatérítésről szóló szabályaik a légitársaság weboldalán érhetők el.
  • Az Emirates légitársaság tájékoztatása szerint több regionális légtér lezárása miatt a légitársaság ideiglenesen, egyelőre szerdán éjfélig felfüggesztette az összes menetrendszerinti járatát, amely Dubajból vagy oda indult volna, csupán a kint rekedt utasok hazaszállítását végzik. A légitársaság a március 20-ig közlekedő járatokra foglalással rendelkező utasok részére ingyenes átfoglalást biztosít, a március 10-én vagy az előtt közlekedő járatok esetében pedig visszatéríti a repülőjegy árát.

Talán ez érinti a legtöbb magyart

  • A  közel-keleti helyzet miatt a Wizz Air több regonális járatát is felfüggesztette. A légitársaság korábbi közlése szerint az izraeli, dubaji, abu-dzabi és ammani járatok legalább március 7-ig nem közlekednek, azonban szerdán, március negyedikén azt közölték, hogy március 15-éig biztosan nem indít járatot a Wizz Air Izraelbe, Dubajba, Abu-Dzabiba és Ammánba sem. Az utasokat értesítik, akiknek lehetőségük van átfoglalásra, vagy kreditként jóváírják a jegy összegét az utasnak, de ha vissza szeretné kapni a pénzt, arra is van mód. A légitársaság folyamatosan elemzi a biztonsági helyzetet és utasait közvetlenül értesíti a haza- és kijutási lehetőségekről. Aki közvetítő irodán keresztül vásárolta meg a jegyét, azt kérik, hogy az érintett közvetítővel vegye fel a kapcsolatot.

Az Airportal beszámolója szerint Izrael légtere továbbra is teljesen zárva van, így az ország elhagyása légi úton nem lehetséges, szárazföldi úton, Jordánia vagy Egyiptom irányába lehet átkelni. Miként a magyar kormány bejelentette, szerdán és csütörtökön menekítőjáratokat indítanak a jordániai Ammanból Budapestre, a Wizz Air pedig péntektől heti három helyett már tíz járatot üzemeltet Budapest és az egyiptomi Sarm es-Sejk között, ezzel segítve az Izraelbe és Izraelből induló közvetlen járatok felfüggesztése által érintett utasokat.

A jogi háttér vegyes képet mutat 

Az Európai Unió utasjogi szabályai szerint járattörlés vagy jelentős menetrendváltozás esetén a légitársaság köteles tájékoztatni az utasokat jogaikról, és felajánlani az átfoglalás vagy a jegyár visszatérítésének lehetőségét. A Turizmus.com jogi szakértője szerint azonban a jelen helyzetben is alapvetően meg kell különböztetni az uniós légitársaságok és az unión kívüli szállítókra vonatkozó szabályozást. 

A Wizz Air, mint uniós légitársaság esetében például a mostani közel-keleti helyzet önmagában is minősülhet rendkívüli körülménynek, mivel megalapozottan hivatkozhatnak arra, hogy a rakétatámadások és a katonai légi hadműveletek biztonsági kockázatot jelentenek. 

Ez alapján a légitársaság mentesül a kártalanítási kötelezettsége alól, azaz nem köteles kifizetni az utasnak a repült távolság alapján őt megillető 250, 400, illetve 600 euró kártalanítási összeget.

Azonban a rendkívüli körülmény esetén is köteles a légitársaság a saját költségén az utas ellátásról gondoskodni, mindaddig, amíg a rendkívüli körülmény fennáll, vagy amíg az utas el nem jut a célállomásra. Az ellátás része a szállodai elhelyezés, napszakoknak megfelelő étkezés és frissítő, valamint transzfer a repülőtér és a szálloda között.

Ha mi mondjuk le a jegyet, nem kapunk visszatérítést

Mivel az Emirates, a Qatar és a Flydubai nem uniós légitársaságok, így a velük utazókra nem alkalmazható a rendelet. Ezekben az esetekben az adott légitársaság saját fuvarozási feltételeit kell alkalmazni. Sem a Qatar, sem az Emirates nem fizet kártalanítást késés, törlés vagy beszállás megtagadása esetén. A Flydubai esetében nincs kompenzáció, kivétel az Ománból induló utasoknál. Több mint hatórás késés esetén viszont a törlésnek megfelelő kártalanítás illeti meg az utast.

A The Times szakértőire hivatkozva arra is figyelmeztet: amennyiben a légitársaság törli a járatot, az utasok teljes visszatérítésre vagy díjmentes átfoglalásra jogosultak. Ha azonban az utas saját döntésből mondja le az utazást egy még közlekedő járatra, akkor sok esetben nem kapunk teljes visszatérítést. Csomagban vásárolt utazások esetében a légtérzár miatt elérhetetlenné vált úti céloknál bár a teljes befizetett összeg visszajár, kártérítés azonban általában nem igényelhető.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekukrajna

Megcsináljuk

Kondor Katalin avatarja

Észre kellene venni már, hogy a demokrácia nevetséges szóvá vált. Az unió székeiben háborúpárti bábok, jól fizetett bábok ülnek, a globalizmus bábjai.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.