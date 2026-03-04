Közel-keleti háború: világszerte borulnak a járatok, beláthatatlan, mikor áll helyre a légiközlekedés

A múlt szombaton kirobbant iráni háború után több közel-keleti ország – köztük Irán, Izrael, Irak, Jordánia, Katar, Bahrein, Kuvait és az Egyesült Arab Emírségek – lezárta vagy korlátozta légterét, ami azért okoz jelentős fennakadásokat a nemzetközi légi közlekedésben, mert a régió legfontosabb átszállási csomópontjai, Dubaj, Doha és Abu-Dzabi is érintettek.

A közel-keleti háború hatalmas káoszt okoz világszerte a légi közlekedésben is

(Fotó: Emirates)

A közel-keleti légi közlekedés egyelőre kaotikus

Amíg a háború tart, és a korlátozások fennállnak, nem várható, hogy visszaáll a térségben az érintett repülőterek és légitársaságok menetrendje. A lecsökkent kapacitás miatt csak kevés járat közlekedik, amelyek főként az országban ragadt utasok hazaszállítását végzik.

Az érintett repülőterek és légitársaságok hálózatának teljes helyreállása egy ilyen mértékű leállást követően akár egy teljes hetet is igénybe vehet a korlátozások feloldását követően, de egyelőre lehetetlen megjósolni, hogy mikor állnak le a rakéta- és dróntámadások

– véli az Airportal.hu közlekedési szakportál.

A közel-keleti átszállóközpontok kiesése miatt a légitársaságok alternatív útvonalakon próbálják átszervezni a nemzetközi forgalmat. Az utasokat egyre gyakrabban délkelet-ázsiai hubokon – például Szingapúr, Kuala Lumpur, Bangkok vagy Hongkong repülőterein – keresztül irányítják át, míg más járatoknál európai és török csomópontok, például Isztambul vagy Frankfurt kerülnek előtérbe. Az átterelések azonban hosszabb repülési időt és szűkebb kapacitásokat jelentenek.

A hazai utasokat ezen légitársaságok hírei érdekelhetik

A közel-keleti légtérzár a magyar piac szempontjából elsősorban négy légitársaság – Emirates, Flydubai, Qatar Airways, Wizz Air – járatait érinti. A légitársaságok rendkívüli tájékoztatást adtak ki az átfoglalási és visszatérítési lehetőségekről, amelyek folyamatosan frissülnek.

A Flydubai a légtérzár miatt átmenetileg felfüggesztette vagy korlátozta a Dubajba/Dubajból közlekedő járatait. A következő 72 órában induló járatok utasai esetében az eredeti utazási dátumtól számított 20 napon belüli átfoglalási lehetőséget biztosít online felületein, visszatérítést az ügyfélszolgálaton vagy az utazási irodáknál lehet igényelni.

Az utazókat arra kérik, hogy ellenőrizzék és frissítsék az elérhetőségeiket a Foglalás kezelése menüpontban, mielőtt pedig a reptérre indulnának, folyamatosan ellenőrizzék a járatstátuszt indulás előtt.