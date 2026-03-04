Rendkívüli

Szijjártó Péter: Elindult az első mentesítő járat Jordániába

A külgazdasági és külügyminiszter szerint továbbra is a rossz a helyzet a Közel-keleten, azonban egy mentesítő járat már elindult Kecskemétről Ammán irányába. Szijjártó Péter videós bejelentkezésében elmondta, hogy Izrael teljes légtérzár alatt van, így az ott rekedt magyarokat a környező országokba menekítik, ahonnan várhatóan a hét folyamán már menetrend szerinti járatokkal is hazatérhetnek.

Magyar Nemzet
2026. 03. 04. 8:34
Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
A külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán jelentkezett egy friss videóval, amelyben a Közel-Keleten rekedt magyarok hazajuttatása érdekében tett erőfeszítésekről számolt be. Szijjártó Péter a videóban hangsúlyozta, hogy folyamatosak a támadások a térségben, a légtér zárak miatt pedig nehéz helyzet alakult ki, azonban az első mentesítő repülő már elindult Kecskemétről Jordániába. 

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a követségek és a konzulátusok továbbra is folyamatosan segítik a kint rekedt magyarokat
Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a követségek és a konzulátusok továbbra is folyamatosan segítik a kint rekedt magyarokat (Fotó: Anadolu/Dursun Aydemir)

„A mai napon egy mentesítő járatot tudunk indítani, a gép néhány perce Kecskemétről fel is szállt, hogy aztán Ammánban landoljon és onnan, Jordániából hozzon haza 87 embert, köztük 83 magyar, kettő román, egy szlovák és egy kolumbiai állampolgárt” – jelentette be a külügyminiszter. 

Szijjártó Péter a videóban hangsúlyozta, hogy a helyzet továbbra is kritikus, miután a térségben folyamatosak a rakétatámadások. A miniszter egyúttal elárulta, hogy a most Jordániában rekedt polgárok korábban Izraelben tartózkodtak, azonban az ország a teljes légterét lezárta, így a csoport Jordánia felé tudta csak elhagyni Izraelt szárazföldi úton. 

Egy 51 fős zarándokcsoportnak segítettünk, hogy Jordánia felé el tudja hagyni szárazföldön Izraelt, rajtuk kívül pedig harmincegynéhány Jordániában tartózkodó embert hozunk ma haza. A mentesítő járat holnap is közlekedik, holnap is Ammanból hozzuk haza az ott rekedt, illetve oda átkelt magyarokat, pénteki napon pedig majd Sarm-es Sejk következik, hiszen akik Izraelben ragadtak a totális légtérzár miatt, azoknak vagy Jordánia vagy Egyiptom irányába van lehetősége szárazföldön elhagyni az országot

– fogalmazott a miniszter. 

A későbbiekben a külügyminiszter tájékoztatása szerint már a WizzAir is sűríti majd a menetrend szerinti járatait az egyiptomi városba, így heti tíz alkalommal indulnak majd a gépek amik hazahozzák a kint rekedteket. 

Folyamatosan tartom a kapcsolatot a térségbeli kollégáimmal annak érdekében, hogy minél több magyarnak tudjunk segíteni. A légtérzárak azonban sajnos egyelőre több helyen is lehetetlenné teszik azt, hogy a magyar emberek hazatérjenek. A nagykövetségeink továbbra is teljes kapacitással üzemelnek, a konzuli részlegeink pedig állnak az önök rendelkezésére

– zárta videóját a külügyminiszter. 

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

 

