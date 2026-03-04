Mennyiség helyett minőség: átalakulóban a sörfogyasztási szokások, így reagáltak a gyártók a változásokra

A söripar 2025. évi eredményeit ismertető európai adatok általános trendként jelenítik meg a termelés csökkenését. Az Osztrák Sörszövetség a napokban például az előállított sörök mennyiségének 7,1 százalékos csökkenésről számolt be. Ezzel összevetésben az öt legnagyobb magyar gyártó termelésének alakulása kedvezőbb képet mutat: 2025-ben mindössze 4,8 százalékkal, 4728 ezer hektoliterre csökkent. Mindez arra utal, hogy a magyar söripar a növekvő költségek jelentette jelentős kihívások mellett is képes volt alkalmazkodni az átalakuló fogyasztói elvárásokhoz – értékelte a tavalyi évet Kántor Sándor, a Magyar Sörgyártók Szövetségének igazgatója.

Egész Európában csökken a sörfogyasztás, így a termelés és a kereslet visszaesése nem magyar jelenség, de a hazai gyártók sikerrel alkalmazkodnak a változó fogyasztói elvárásokhoz. Fotó: Shutterstock

Ahogy arról korábban a Magyar Nemzet is írt, kedvezőtlenebb a kép Európában a fogyasztást illetően. A Német Statisztikai Hivatal jelentése alapján tavaly Németországban a belföldi értékesítés a teljes magyar termelést meghaladó mértékben, 4970 ezer hektoliterrel csökkent, ami a német sörfogyasztás 5,8 százalékos mérséklődését jelentette. A magyar sörpiacon az öt legnagyobb hazai sörgyártó belföldön értékesített sörmennyisége is elmaradt az előző évitől: 516,9 ezer hektoliterrel lett kevesebb, így mindössze 5032,6 ezer hektolitert tett ki, ami a belföldi eladásaik mintegy 9,3 százalékos csökkenését jelenti.

A növekvő költségek és a fogyasztói szokások átalakulása a kisüzemi sörfőzdék számára is komoly kihívást jelentettek, de az egyes vállalkozások eredményessége igencsak eltérő volt 2025-ben, mondta el Starcsevics Péter, a Kisüzemi Sörgyártók Egyesületének elnöke.

Összefognak a gyártók: kampánnyal népszerűsítik a kulturált sörfogyasztást

A csökkenő sörfogyasztási trendekre reagálva a Magyar Sörgyártók Szövetsége és a Kisüzemi Sörfőzdék Egyesülete összefogott, és közös kampányt indított 1 Magyar Sör néven. A kezdeményezés célja, hogy a magyar sör sokszínűségét és magas minőségét állítsa a középpontba, hangsúlyozva: mindenkinek van egy jó magyar söre – különböző ízlésekhez és alkalmakhoz. A kampány központi eleme egy háromperces film, amely különböző élethelyzeteken keresztül mutatja meg, mit jelent a magyar sör az embereknek. A különböző történetek szereplői a film végén egy közös asztalnál találkoznak, szimbolizálva azt, hogy a sör természetes módon hozza össze az embereket.