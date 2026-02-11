sörgyártásheinekenlétszámleépítésfogyasztás

Nyomás alatt a söripar: durva leépítések jönnek

Brutális létszámleépítést jelentett be szerdán a világ második legnagyobb sörgyártója, amely akár 6000 munkahely megszüntetésével járhat a következő két évben. A Heineken ezzel párhuzamosan visszafogja az idei profitnövekedési várakozásait, mivel a gyenge kereslet és a romló fogyasztói környezet egyre nagyobb nyomást helyez az ágazatra.

2026. 02. 11. 18:32
A tavalyinál visszafogottabb profitnövekedéssel számol és globális létszámából akár 6000 főt is leépít a Heineken, mivel a holland sörgyártó és versenytársai egyaránt gyenge keresleti környezettel szembesülnek – számolt be a Reuters.

Heineken
A Heineken a következő két évben 5-6 ezer fővel csökkenti globális létszámát / Fotó: Reuters

A lap azt írja: 

a létszámleépítés a mintegy 87 ezer fős globális állomány közel 7 százalékát érinti a piaci érték alapján a világ második legnagyobb sörgyártójánál, amely januárban váratlanul távozó vezérigazgatója, Dolf van den Brink utódját keresi.

A Tiger és az Amstel márkákat – valamint névadó lager sörét – gyártó vállalat azt ígéri, kevesebb erőforrással is magasabb növekedést ér el, igyekezve megnyugtatni azokat a befektetőket, akik szerint a cég hatékonyságban lemaradt versenytársaitól. A Heineken részvényei szerdán valamivel 12 óra előtt 3,5 százalékos pluszban álltak, és 2025 vége óta mintegy 7 százalékkal erősödtek.

A társaság közölte: termelékenységnövelő programja jelentős megtakarításokat hozhat, és a következő két évben 5-6 ezer fővel csökkenti globális létszámát. „Mindezt azért tesszük, hogy megerősítsük működésünket és forrást teremtsünk a növekedési beruházásokhoz” – mondta Harold van den Broek pénzügyi igazgató az éves eredményeket ismertető sajtóbeszélgetésen.

Elmondása szerint a leépítések egy része Európát vagy az alacsonyabb növekedési potenciállal rendelkező, nem kiemelt piacokat érinti, más része pedig a korábban bejelentett, az ellátási hálózatot, a központi irodát és a regionális üzleti egységeket célzó átalakításokból fakad.

Nem csak a Heineken, a Calsberg is leépít

Mindeközben az ágazat egészében gyengélkednek az eladások: a fogyasztók pénzügyi mozgástere szűkült, az utóbbi időszak kedvezőtlen időjárása pedig tovább rontotta az értékesítési kilátásokat. A rivális Carlsberg szintén létszámcsökkentést jelentett be, más sör- és szeszipari vállalatok pedig költségcsökkentéssel, eszközeladásokkal és a termelés visszafogásával reagálnak az évek óta tartó, lassú értékesítési növekedésre.

A Heineken 2026-ra 2–6 százalék közötti profitnövekedést vár, szemben a 2025-re jelzett 4-8 százalékos sávval. A Carlsberg múlt héten hasonló mértékű növekedést prognosztizált 2026-ra.

A vállalat 2025-ben az elemzői várakozásokat meghaladó, 4,4 százalékos éves organikus működési eredménynövekedést ért el, míg a konszenzus 4 százalék volt.

Javier Gonzalez Lastra, a Berenberg elemzője üdvözölte a Heineken óvatos előrejelzését, valamint a hatékonyságjavító lépéseket és azt az üzenetet, hogy a közelgő vezérigazgató-váltás ellenére a társaság kitart meglévő stratégiája mellett. A májusban távozó van den Brink közölte: egyelőre nincs új fejlemény az utódlás ügyében – jelezte a Reuters.

