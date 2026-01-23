A sör társasági és kulturális élmény

A téli sörfesztivált az elmúlt években több ikonikus budapesti helyszínen rendezték meg. Korábban a Várkert Bazár, a Marriott, az Intercontinental és a Gellért szálloda adott otthont a találkozóknak, idén pedig a New York Palace-szal bővült az illusztris lista. A fesztiválon csaknem százféle csapolt sör kóstolható korlátlanul a két nap alatt.

Az Indoor Sörfesztivál az Intercontinentalban. Fotó: Indoor

Hazánk egyetlen téli sörfesztiválja hamarosan megnyitja kapuit

– A sör jóval több annál, mint egy gabonaalapú, erjesztett ital, amelynek előállítása malátázott árpa (vagy más gabonafélék), víz, komló és sörélesztő felhasználásával történik – avatott be Kóczián László, az Indoor Sörfesztivál főszervezője. – A sör karakterét az alapanyagok, a főzési technológia, a komlózás módja és az erjesztés típusa határozza meg, ami mára társadalmi és kulturális jelenség lett. A sörfogyasztás mindig is közösséget teremtett, a középkori kolostoroktól a városi kocsmákig.

A mostani fesztivál ezt a közösségi élményt helyezi be a budapesti hideg napjaiba, még akkor is, ha repkednek a mínuszok. A kézműves sörök rajongóira is gondoltunk: magyar, cseh, német, angol és belga főzdék válogatott ízei sorakoznak fel a hétvége során. A különleges italok mellett hozzájuk passzoló finom fogásokkal várjuk az érdeklődőket

– mondta el a főszervező.

A fesztiválon sörgasztronómiai párosításokkal, tematikus kínálattal és különleges jókedvvel készülnek. A programot jellemzően a hazai közönség mellett külföldi látogatók is felkeresik.

Nálunk a sörfogyasztás nem a mennyiségről, hanem az ízek felfedezéséről szól. A korlátlan kóstolás lehetőséget ad arra, hogy a különböző söröket egymás mellett lehessen ízlelni és összevetni – ez a 21. századi sörkultúra alapélménye.

Az Indoor Sörfesztivál hiánypótló esemény, ahol exkluzív és kényelmes környezetben, ráérősen lehet tájékozódni, beszélgetni és új kapcsolatokat felfedezni. A sör így válik társasági és kulturális élménnyé – nyilatkozta Katona Csaba történész.