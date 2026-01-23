Indoor SörfesztiválBudapestfebruár

A sör társasági és kulturális élmény

A sör évezredek óta része az emberi kultúrának, de a ma ismert sörök története az 1500-as évekre nyúlik vissza. Ekkor jelentek meg a cseh és német sörök, valamint a hideg erjesztés technikája. Ez tette lehetővé a buborékos, tiszta ital megszületését. A sör a magyar középkor évszázadaiban is értékes fogyasztási cikk volt. Nincs ez másképp ma sem, sőt a hazai téli programkínálat egyik legkülönlegesebb eseménye tér vissza sörfesztivál formájában február 6-án és 7-én. Kilencedik alkalommal rendezik meg az Indoor Sörfesztivált, amely idén a New York Palace Hotel dísztermeibe költözik.

Magyar Nemzet
2026. 01. 23. 17:59
sörfesztivál
Idén a New York Palace Hotel dísztermeibe költözik a fesztivál. Forrás: Indoor
A téli sörfesztivált az elmúlt években több ikonikus budapesti helyszínen rendezték meg. Korábban a Várkert Bazár, a Marriott, az Intercontinental és a Gellért szálloda adott otthont a találkozóknak, idén pedig a New York Palace-szal bővült az illusztris lista. A fesztiválon csaknem százféle csapolt sör kóstolható korlátlanul a két nap alatt.

sörfesztivál
Az Indoor Sörfesztivál az Intercontinentalban. Fotó: Indoor

Hazánk egyetlen téli sörfesztiválja hamarosan megnyitja kapuit

– A sör jóval több annál, mint egy gabonaalapú, erjesztett ital, amelynek előállítása malátázott árpa (vagy más gabonafélék), víz, komló és sörélesztő felhasználásával történik – avatott be Kóczián László, az Indoor Sörfesztivál főszervezője. – A sör karakterét az alapanyagok, a főzési technológia, a komlózás módja és az erjesztés típusa határozza meg, ami mára társadalmi és kulturális jelenség lett. A sörfogyasztás mindig is közösséget teremtett, a középkori kolostoroktól a városi kocsmákig. 

A mostani fesztivál ezt a közösségi élményt helyezi be a budapesti hideg napjaiba, még akkor is, ha repkednek a mínuszok. A kézműves sörök rajongóira is gondoltunk: magyar, cseh, német, angol és belga főzdék válogatott ízei sorakoznak fel a hétvége során. A különleges italok mellett hozzájuk passzoló finom fogásokkal várjuk az érdeklődőket

– mondta el a főszervező. 

A fesztiválon sörgasztronómiai párosításokkal, tematikus kínálattal és különleges jókedvvel készülnek. A programot jellemzően a hazai közönség mellett külföldi látogatók is felkeresik.

Nálunk a sörfogyasztás nem a mennyiségről, hanem az ízek felfedezéséről szól. A korlátlan kóstolás lehetőséget ad arra, hogy a különböző söröket egymás mellett lehessen ízlelni és összevetni – ez a 21. századi sörkultúra alapélménye.

Az Indoor Sörfesztivál hiánypótló esemény, ahol exkluzív és kényelmes környezetben, ráérősen lehet tájékozódni, beszélgetni és új kapcsolatokat felfedezni. A sör így válik társasági és kulturális élménnyé – nyilatkozta Katona Csaba történész.


 


 

