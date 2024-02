Új helyszínen az Indoor Sörfesztivál

A sörfesztiválok ideje tavasztól őszig van, télen nagy a sörcsend. Kivételek azonban mindig akadnak. Február 23–24-én a Várkert Bazár alakul át egy hatalmas virtuális sörsátorrá, ahol több mint százféle magyar, cseh, német és más országokból érkező kisüzemi és nagyüzemi sört kóstolhatunk meg.

A jól ismert főzdék mellett gerilla sörfőzők és a Budapesti Gazdasági Egyetem sörei is a csapokon.

Forrás: Indoor Sörfesztivál

Magyar KKK (kisüzemi-kézműves-kraft) sörök minden mennyiségben

Az Indoor Sörfesztivál idén is a Duna mellett várja a vendégeit. A Gellért Szállót követő pesti kitérő, az Intercontinental és a Marriott után újra a budai oldalon, a Várkert Bazárban találkozhatunk a hazai sörfőzdék számos jeles képviselőjével. Kóczián László főszervező elmondta, hogy az új helyszínnek nagyon örültek, mert a tágas belső térnek köszönhetően több kiállítót tudnak meghívni, gazdagabbak a sörhöz kapcsolódó szakmai és gasztronómiai programok és nem utolsósorban a látogatók is jóval kényelmesebben, minimális sorban állással juthatnak be, hogy még kulturáltabb körülmények között sörözhessenek.

Idén is lesz természetesen kóstolópohár, és távozáskor egy logózott emlékpoharat is kapnak a sörbarátok. A kóstolás a belépő áráért továbbra is korlátlan mennyiségű sört tartalmaz.

A hazai sörfőzdék közül kiállít a Bors, az Etyeki, a Fehér Nyúl, a Fóti, a Horizont, a Monyo, a Sörművek, a Sümegi Sörfőzde és a Yeast Side is. A szervezők a Kisüzemi Sörfőzdék Egyesületének új elnőkével, Starcsevics Péterrel (Stari Sörfőzde – Tapolca) is tárgyaltak, és az egyesület külön standdal lesz jelen, csapon a tagsörfőzdék sokféle sörével. Gerilla főzdék is érkeznek, a Tacet és a Timco és a LöWolf is. Ez utóbbi bemutatja az izgalmas sörpárlatait is, melyek az adott sörre jellemző illat- és ízvilággal különlegesek és egyediek.

Hagyományos és kraft sörök Európából

Aki a hagyományosabb söröket és az ismert nagy márkákat kedveli, az sem fog csalódni. A remek cseh és német sörök közül én két kedvencemet emelném ki. Az egyik egy bencés kolostori sörfőzde, a Klosterbrauerei Andechs, mely csaknem 600 éves fennállása óta főzi a remek bajor söröket. A másik már a neve miatt is kedves a szívemnek. Az Uhersky Brod (Magyarbród) sör a klasszikus malátás és kesernyésen komlós cseh söröknek tökéletes példája. Persze olyan ismert cseh márkákkal is találkozhatunk, mint a Holba, a Lobkowicz, a Litovel, a Primator, a Rychtár, vagy a német márkák közül a Mönchshof vagy a Riegele. Nem is beszélve az Erdingerről, akik a világ legnagyobb sörfesztiváljának hangulatát varázsolják söreikkel az Oktoberfest-sarokba. A hagyományos Erdinger Hefe Weissbier helyett itt az Urweisse, a főzde egy könnyedebb, markánsabb búzasöre lesz csapon. Az üveges szortiment, az Erdinger Dunkel, és a főzde búzabak söre, a Pikantus mellett az Erdinger Helles egy hamísítatlan bajor lágersör is csapra kerül, hogy teljes legyen az Oktoberfest-élmény.

A kraft sörök szerelmeseinek a Beerside sörkereskedés neves svéd, dán főzdék söreivel kedveskedik. Ott lesz az észt Pöhjala, akik Európa egyik legnagyobb sörfesztiválját, a Tallin Beer Festivalt rendezik meg. A cseh kraft neves képviselőjétől, a Permontól is kóstolhatunk söröket, és az O’Hara’s jellegzetes ír stoutját és vörös sörét is kortyolhatjuk.