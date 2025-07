Gulyás Gergely: Eldöntötte a kormány a háromszázalékos otthonteremtési hitel részleteit

Jövő héten is lesz kormányülés, és Kormányinfó is, rendkívül nagy az érdeklődés a háromszázalékos otthonteremtési hitel iránt – jelezte a mai Kormányinfó elején Gulyás Gergely. A miniszter bejelentette, hogy a támogatás részleteit eldöntötte a kormány. Több módosítást, és észrevételt is becsatornáztak a végleges feltételek közé. Így például az ingázók is igénybe vehetik, akik már régóta egy Magyarországgal szomszédos országban dolgoznak, de itthon laknak, van bejelentett lakcímük. Ezt egyébként a soproni polgármester, Farkas Ciprián és a helyi országgyűlési képviselő, Barcza Attila vetette fel.

A miniszter kiemelte: a jövő héten a kormany.hu-n egy külön aloldal is működésbe áll, ahol minden elérhető lesz az Otthon Start programmal kapcsolatban. A programról részletezte: két éves tb-jogviszonyt kell igazolni, ami logikusan akár szomszédos országban is lehet. 18 éven felülinek kell lenni. – Azok jogosultak igénybe venni, akik az elmúlt 10 évben nem rendelkeztek belterületi lakóingatlannal, vagy csak felerészben, vagy csak 15 milliós értékhatár alatti ingatlan tulajdonosai voltak – sorolta.

Cikkünk frissül...