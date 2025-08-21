Csak romok maradtak a világ leghosszabb tengeri gázvezetékéből

Az Északi Áramlat történetét a kezdetektől kritikák övezték, az oroszországi Viborgot a németországi Greifswalddal összekötő vezeték mégis megépült, és a maga 1222 kilométerével a világ leghosszabb tengeri gázvezetéke lett – számol be róla az Origo. A vezeték (pontosabban két vezetékpár) elleni csaknem három évvel ezelőtti támadás körül továbbra is sok a kérdés, a reflektorfényben most Németország áll.

Az Északi Áramlat megépítése heves kritikákat váltott ki a környezetvédőkből (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

A vezeték története 1997-ben az orosz Gazprom és a finn Neste olajipari vállalatok együttműködésével indult. Az általuk alapított North Transgas Oy vállalat felelt a vezetékpár tervezéséért és kivitelezéséért.

A projekthez 2001-ben a Fortum, a Ruhrgas és a Wintershall is csatlakozott, 2005-ben viszont a Gazprom lett a kizárólagos tulajdonos. Még ugyanabban az évben csatlakozott a projekthez a a BASF és az E.ON, a közös vállalatot a svájci Zugban jegyezték be. A projekt 2006-ban kapta az Északi Áramlat nevet.

A csövek lefektetését 2010 áprilisában kezdték meg, az ünnepélyes átadásra mindössze másfél évvel később, 2011. november 8-án Angela Merkel, Dmitrij Medvegyev és François Fillon részvételével került sor.

A vezeték évi 27,5 milliárd köbméteres kapacitása a második cső lefektetésével a duplájára nőtt.

A projektet több szempontból is kritizálták. Míg a környezetvédők a tengeri ökoszisztéma sérülékenységére figyelmeztettek, mások azt látták aggályosak, hogy a vezeték növeli az európai országok függőségét az orosz gáztól. A kritikák realitására az orosz–ukrán háború világított rá.

A második vezetékpár 2021. szeptemberére készült el, Északi Áramlat-2 néven.

Szabotázsakció az Északi Áramlat ellen

2022. szeptember 26. mindkét vezetékpárban nulla közelébe esett vissza a nyomás. Mint kiderült, a jelenség oka három robbanás volt, ami lényegében használhatatlanná tett a négy cső közül hármat.

Érdekesség, hogy erre egy nappal azelőtt került sor, hogy megnyitották volna a Europipe II vezetéket Lengyelországgal összekötő Baltic Pipe vezetéket.

Mint arról beszámoltunk, az olasz rendőrök elfogtak egy férfit, aki feltehetően részt vett az Északi Áramlat ellen elkövetett szabotázsakcióban.