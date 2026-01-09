vinícius jrdiego simeonereal madridatlético madridbarcelonaxabi alonso

„Te rohadék!” – Vinícius miatt egymásnak esett a Real és az Atlético Madrid mestere

A Real Madrid lesz a címvédő FC Barcelona ellenfele a spanyol labdarúgó Szuperkupa döntőjében, miután 2-1-re nyert csütörtökön az Atlético Madrid ellen a szaúdi Dzsiddában zajló torna második elődöntőjében. Újabb balhé történt a kihelyezett madridi derbin, hiszen Vinícius Jr. már a meccs alatt is összeszólalkozott az ellenfél edzőjével, igaz, a csörtét ezúttal Diego Simeone kezdte. A brazil támadót Xabi Alonso is a védelmébe vette, és keresetlen szavakkal förmedt rá a kollégájára.

Molnár László
2026. 01. 09. 7:15
Xabi Alonso ezúttal kiállt Vinícius Jr. mellett, nem hagyta szó nélkül Diego Simeone verbális támadását
Xabi Alonso ezúttal kiállt Vinícius Jr. mellett, nem hagyta szó nélkül Diego Simeone verbális támadását Fotó: NurPhoto/Jose Breton
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Megtörtént az – és ez nemcsak az eredményre vonatkozik –, amire mindenki számított és remélt: a Real Madrid 2–1-re legyőzte városi riválisát, az Atlético Madridot a Szaúd-Arábiában rendezett spanyol Szuperkupa második elődöntőjében, így zsinórban negyedszer a Barcelonával csap majd össze vasárnap Dzsiddában. És ez a találkozó sem múlt el Vinícius Jr. balhéja nélkül, igaz, a brazil támadó ezúttal csak „visszaütött”, hiszen az összecsapást ezúttal a Matracosok edzője, Diego Simeone kezdeményezte még a mérkőzés alatt.

Vinícius Jr. még az öltözőből is dühösen és gúnyosan üzent Diego Simeonénak
Vinícius Jr. még az öltözőből is dühösen és gúnyosan üzent Diego Simeonénak. Fotó: Marca.com

Vinícius Jr. még az öltözőből is visszaüzent az Atlético mesterének

Xabi Alonso csapatának – a sérült Kylian Mbappé nélkül – igencsak meg kellett izzadnia a győzelemért, ráadásul a két csatára, Rodrygo és Vinícius Junior – utóbbi immár 16 meccse nem szerzett gólt – közül csak előbbi talált be az ellenfél kapujába, míg Vini folytatta a gyászos sorozatát. Már-már úgy tűnt, hogy botrány nélkül hozza le Vinícius Jr. a meccset, amikor a 80. percben a királyiak vezetőedzője úgy döntött, lecseréli a támadót. 

Vinícius Jr. statisztikája a 2025/26-os szezonban

  • LA Liga bajnoki meccsei – 19 meccs, 5 gól, 6 gólpassz, 1408 játékperc
  • Bajnokok Ligája-alapszakasz – 6 meccs, 2 gólpassz, 451 játékperc
  • Spanyol Szuperkupa – 1 meccs, 80 játékperc 

Simeone már az első félidőben odaszólt a brazilnak: – Florentino ki fog rúgni, emlékezz, mit mondok neked! A cserénél újfent előkerült az Atlético argentin mestere, és a Marca tudósítása szerint közölte a pályáról távozó Viníciusszal, hogy hallgassa csak, a füttyszó, ami kitört, az mind neki szól.

Ezt már a támadó sem tudta elviselni, szót szó követett, és a kirobbanó vitának a Real edzője vetett véget, aki ráförmedt kollégájára: – Ha valakinek nem megy, akkor is tisztelned kell az ellenfeled. Foglalkozz a saját csapatoddal, te rohadék!

A brazil azonban nem tudta lenyelni Simeone szavait, és dühösen érkezett az öltözőbe. Felvette a telefonját, és Fabrizio Romano Instagram-bejegyzését meglátva, amelyben videó készült a cserénél kirobbant balhéról, azonnal odakommentelte Simeone egyik kedvenc, sokszor alkalmazott mondását, miszerint: „Megint egy döntetlen, amit elvesztettél”, majd hozzátett négy síró arcú emojit.

Jöhet a zsinórban negyedik El Clássico a Szuperkupa fináléjában

Miután a másik ágon, szerdán a címvédő FC Barcelona 5-0-ra legyőzte az Athletic Bilbaót, a döntőt vasárnap magyar idő szerint 20 órától a két óriás vívhatja. Az El Clássico két résztvevője tizenkilencedszer találkozik egymással a spanyol Szuperkupában – zsinórban negyedszer vívják egymás ellen a finálét –, az eddigi mérleg tíz Real- és hat Barcelona-siker mellett két döntetlen.

A madridi derbi rövid összefoglalója:


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekegyesült államok

A Monroe-elv újra él, Amerika az amerikaiaké

Horváth József avatarja

A venezuelai akciónak az is az üzenete, hogy Trump elnök igenis komolyan gondolja, amit kimond.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.