„Te rohadék!” – Vinícius miatt egymásnak esett a Real és az Atlético Madrid mestere

Megtörtént az – és ez nemcsak az eredményre vonatkozik –, amire mindenki számított és remélt: a Real Madrid 2–1-re legyőzte városi riválisát, az Atlético Madridot a Szaúd-Arábiában rendezett spanyol Szuperkupa második elődöntőjében, így zsinórban negyedszer a Barcelonával csap majd össze vasárnap Dzsiddában. És ez a találkozó sem múlt el Vinícius Jr. balhéja nélkül, igaz, a brazil támadó ezúttal csak „visszaütött”, hiszen az összecsapást ezúttal a Matracosok edzője, Diego Simeone kezdeményezte még a mérkőzés alatt.

Vinícius Jr. még az öltözőből is dühösen és gúnyosan üzent Diego Simeonénak. Fotó: Marca.com

Vinícius Jr. még az öltözőből is visszaüzent az Atlético mesterének

Xabi Alonso csapatának – a sérült Kylian Mbappé nélkül – igencsak meg kellett izzadnia a győzelemért, ráadásul a két csatára, Rodrygo és Vinícius Junior – utóbbi immár 16 meccse nem szerzett gólt – közül csak előbbi talált be az ellenfél kapujába, míg Vini folytatta a gyászos sorozatát. Már-már úgy tűnt, hogy botrány nélkül hozza le Vinícius Jr. a meccset, amikor a 80. percben a királyiak vezetőedzője úgy döntött, lecseréli a támadót.

Vinícius Jr. statisztikája a 2025/26-os szezonban LA Liga bajnoki meccsei – 19 meccs, 5 gól, 6 gólpassz, 1408 játékperc

Bajnokok Ligája-alapszakasz – 6 meccs, 2 gólpassz, 451 játékperc

Spanyol Szuperkupa – 1 meccs, 80 játékperc

Simeone már az első félidőben odaszólt a brazilnak: – Florentino ki fog rúgni, emlékezz, mit mondok neked! A cserénél újfent előkerült az Atlético argentin mestere, és a Marca tudósítása szerint közölte a pályáról távozó Viníciusszal, hogy hallgassa csak, a füttyszó, ami kitört, az mind neki szól.

Ezt már a támadó sem tudta elviselni, szót szó követett, és a kirobbanó vitának a Real edzője vetett véget, aki ráförmedt kollégájára: – Ha valakinek nem megy, akkor is tisztelned kell az ellenfeled. Foglalkozz a saját csapatoddal, te rohadék!

A brazil azonban nem tudta lenyelni Simeone szavait, és dühösen érkezett az öltözőbe. Felvette a telefonját, és Fabrizio Romano Instagram-bejegyzését meglátva, amelyben videó készült a cserénél kirobbant balhéról, azonnal odakommentelte Simeone egyik kedvenc, sokszor alkalmazott mondását, miszerint: „Megint egy döntetlen, amit elvesztettél”, majd hozzátett négy síró arcú emojit.

Jöhet a zsinórban negyedik El Clássico a Szuperkupa fináléjában

Miután a másik ágon, szerdán a címvédő FC Barcelona 5-0-ra legyőzte az Athletic Bilbaót, a döntőt vasárnap magyar idő szerint 20 órától a két óriás vívhatja. Az El Clássico két résztvevője tizenkilencedszer találkozik egymással a spanyol Szuperkupában – zsinórban negyedszer vívják egymás ellen a finálét –, az eddigi mérleg tíz Real- és hat Barcelona-siker mellett két döntetlen.

