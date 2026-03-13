Diósgyőri VTKLabdarúgó NB IKazincbarcika

Bődületes arculcsapás a sereghajtótól: irány együtt a másodosztály?

A Diósgyőr hazai pályán 4-0-ra kikapott a Kazincbarcikától a labdarúgó NB I 26. fordulójának nyitómérkőzésén. A kieső helyen álló borsodi csapatok összecsapásán a hazaiak egy győzelemmel elléphettek volna a 11. helyről, ám kapushibák és az ellenfélnek büntetőt összehozó, magát kiállíttató Lamine Colley fegyelmezetlensége miatt esélyük sem volt. A Kuttor Attila vezette sereghajtó örömfocit mutatott be a DVTK Stadionban, és ezzel a Diósgyőrt is magával ránthatja a másodosztályba.

P.Fülöp Gábor
2026. 03. 13. 19:55
Diósgyőri VTK-Újpest FC mérkőzésen a diósgyőri DVTK Stadionban 2025. november 2-án. MTI/Vajda János
A Diósgyőr és kapusa, Karlo Sentic térdre rogyott Fotó: Vajda János Forrás: MTI Fotószerkesztőség
A Diósgyőr egy esetleges győzelemmel elmozdulhatott a kieső pozícióból, míg a hozzá képest 11 ponttal lemaradt Kazincbarcika leginkább arra törekedhetett, hogy ismét borsot törjön a borsodi nagytestvére orra alá. Az előző két alkalommal ugyanis döntetlent ért el Kuttor Attila abszolút újonc együttese a DVTK ellen, sőt augusztusban a 95. percig győzelemre állt. 

A Kazincbarcika nem csak fogadkozott a Diósgyőr elleni meccsen (Fotó: NGS PHOTO)

Rosszul kezdő Diósgyőr

Bántóan üresen kongott az ürességtől a több mint 14 ezer néző befogadására alkalmas DVTK Stadion, amely tavasszal mindkét csapat otthonául szolgál. A diósgyőri drukkerek – hiába váltotta Vladimir Radenkovicsot a kispadon Nebojsa Vignjevics – továbbra is bojkottálják a piros-fehérek mérkőzéseit, már-már edzőmeccs-hangulatban játszottak a csapatok. Pedig a tét nem csekély, főképp a pályaválasztó diósgyőriek számára. Unalmas mezőnyjáték közepette a 11. percben egy távoli lövéssel váratlanul vezetést szerzett a Kazincbarcika: 

Bokros Szilárd középre fejelte ki a labdát, Mihajlo Meszhi talppal levette, és 18 méterről külsővel lőtt, a meglepett Karlo Sentic kapus nem tudott időben reagálni a majdnem középre érkező labdára (0-1). 

Videózások, büntető

A DVTK többet birtokolta a labdát, de a támadásaiban nem volt átütőerő. A Győrből kölcsönvett Kocsis Botondnak azért akadt védeni valója. A 18 esztendős, utánpótlás-válogatott kapuson nem látszott, hogy mindössze a második NB I-es meccsén szerepelt, az elsőn hármat kapott Dzsudzsák Balázséktól. Egy merész kivetődése után hosszasan vizsgálták a VAR-szobában, hogy eltalálta-e a labdát, végül neki és a szabálytalanságot nem látó Antal Péter játékvezetőnek adtak igazat.

Az első félidő ráadásában a bírót kihívták a monitorhoz, miután Lamine Colley a saját tizenhatosán belül futás közben arcon csapta ellenfelét, büntetőhöz jutott a Kazincbarcika. A 45+7. percben Kártik Bálint hatalmas szerencsével a hálóba juttatta a labdát, Sentic hóna alatt csúszott be a lövése a bal alsó sarokba (0-2). A Felcsútról kölcsönvett csatár, Colley az MTK ellen tizenegyest hibázott, ezúttal felelőtlenségével nagy bajba sodorta a DVTK-t. 

Colley újabb felelőtlensége

Augusztusban félidei 0-2 után mentette döntetlenre a borsodi presztízscsatát a Diósgyőr – mantrázhatták a hazai hívek. Ehhez képest hajszálra volt attól a pályaválasztó, hogy háromgólos hátrányba kerüljön. Szerencséjére Schuszter Ronald kilenc méterről ajtó-ablak helyzetben nem találta el a kaput. 

Amikor kezdett felpörögni Nebojsa Vignjevics csapata, egy újabb fegyelmezetlenség miatt emberhátrányba került: Colley a labda helyett a földön fekvő barcikai védő lábát találta el, amiért második sárga lappal kiállították az 56. percben.

Innentől kezdve minimálisra csökkentek a hazai remények. Becsületből azért ment előre a DVTK, s helyzete is adódott. Kocsis alászaladt egy beadásnak, Roguljoc erőtlen, mégis gólba tartó fejese után a gólvonalon segítette ki kapusát Nagy Zsombor. Egy újabb átlövéssel viszont lezárta az újonc a vitás kérdéseket, ha lettek volna egyáltalán: a 71. percben Nyíri Vince bődületesen nagy gólt lőtt 20 méterről a jobb felső sarokba (0-3). 

A vendégeket éltették

Ekkor lehetett talán először hallani a lelátó népét, amely nyomdafestéket nem tűrő rigmussal jelezte, ez nagyon gyenge! Majd elkezdték éltetni a Kazincbarcikát, amely újabb tőrdöfést vitt be, Senticről kijött egy belőtt labda, a csereként beállt Klausz Milán a kapuba kotorta a negyedik vendéggólt. 

A Diósgyőr hazai pályán 4-0-ra kikapott a Kazincbarcikától a labdarúgó NB I 26. fordulójának nyitómérkőzésén. „Kutya”, azaz Kuttor Attila csapata ismét megmutatta, hogy van tartása, s bár a bennmaradásra csupán matematikai eséllyel bír, senki sem veheti félvállról a csatákat ellene. 

Az öt vesztes bajnoki után pontot, pontosabban három pontot szerző Kazincbarcika magával ránthatja a másodosztályba a DVTK-t, amely a lehetséges kilencből kettő pontot tudott begyűjteni vármegyei riválisa ellen...

A hét elején a DVTK helyzetét is elemezték az Origó Szpíker korner című műsorában:

NB I, a 26. forduló programja:
Péntek:

  • Diósgyőri VTK–Kazincbarcika SC 0-4 (0-2), DVTK Stadion, 2114 néző, jv.: Antal, gólszerzők: Meszkhi (11.), Kártik (45+7. 11-esből), Nyíri (71.), Klausz (74.) 
  • ETO FC–MTK Budapest 20.00

Szombat: 

  • Újpest FC–Kisvárda FC 14.30
  • Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC 17.00
  • Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC 19.30

 

A Puskás Akadémia–Ferencváros mérkőzést későbbre halasztották. A tabella állása itt tekinthető meg.

 

