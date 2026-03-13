Bődületes arculcsapás a sereghajtótól: irány együtt a másodosztály?

A Diósgyőr egy esetleges győzelemmel elmozdulhatott a kieső pozícióból, míg a hozzá képest 11 ponttal lemaradt Kazincbarcika leginkább arra törekedhetett, hogy ismét borsot törjön a borsodi nagytestvére orra alá. Az előző két alkalommal ugyanis döntetlent ért el Kuttor Attila abszolút újonc együttese a DVTK ellen, sőt augusztusban a 95. percig győzelemre állt.

A Kazincbarcika nem csak fogadkozott a Diósgyőr elleni meccsen (Fotó: NGS PHOTO)

Rosszul kezdő Diósgyőr

Bántóan üresen kongott az ürességtől a több mint 14 ezer néző befogadására alkalmas DVTK Stadion, amely tavasszal mindkét csapat otthonául szolgál. A diósgyőri drukkerek – hiába váltotta Vladimir Radenkovicsot a kispadon Nebojsa Vignjevics – továbbra is bojkottálják a piros-fehérek mérkőzéseit, már-már edzőmeccs-hangulatban játszottak a csapatok. Pedig a tét nem csekély, főképp a pályaválasztó diósgyőriek számára. Unalmas mezőnyjáték közepette a 11. percben egy távoli lövéssel váratlanul vezetést szerzett a Kazincbarcika:

Bokros Szilárd középre fejelte ki a labdát, Mihajlo Meszhi talppal levette, és 18 méterről külsővel lőtt, a meglepett Karlo Sentic kapus nem tudott időben reagálni a majdnem középre érkező labdára (0-1).

Videózások, büntető

A DVTK többet birtokolta a labdát, de a támadásaiban nem volt átütőerő. A Győrből kölcsönvett Kocsis Botondnak azért akadt védeni valója. A 18 esztendős, utánpótlás-válogatott kapuson nem látszott, hogy mindössze a második NB I-es meccsén szerepelt, az elsőn hármat kapott Dzsudzsák Balázséktól. Egy merész kivetődése után hosszasan vizsgálták a VAR-szobában, hogy eltalálta-e a labdát, végül neki és a szabálytalanságot nem látó Antal Péter játékvezetőnek adtak igazat.

Az első félidő ráadásában a bírót kihívták a monitorhoz, miután Lamine Colley a saját tizenhatosán belül futás közben arcon csapta ellenfelét, büntetőhöz jutott a Kazincbarcika. A 45+7. percben Kártik Bálint hatalmas szerencsével a hálóba juttatta a labdát, Sentic hóna alatt csúszott be a lövése a bal alsó sarokba (0-2). A Felcsútról kölcsönvett csatár, Colley az MTK ellen tizenegyest hibázott, ezúttal felelőtlenségével nagy bajba sodorta a DVTK-t.