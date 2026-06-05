Az Orbán-kormány intézkedése bevált, most kiderül, hogy Magyar Péterék képesek-e hasonlóan jó döntésre

Ha ebben a helyzetben is fenntartják a védett árakat, az üzemanyag-kereskedők nyeresége tovább zsugorodhat. További veszély, hogy az import visszaeshet, hiszen továbbra is a kedvezményes árú készleteket vásárolják fel, és fennállhat az ellátási zavarok veszélye is. Elsősorban a kisebb töltőállomások kerülhetnek nehéz helyzetbe.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Székelyhidi Balázs)