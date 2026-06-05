Nyugat-balkáni csúcs Montenegróban: az EU ismét a bővítés fontosságát hangsúlyozza

Az uniós vezetők célja, hogy ezek az államok egyre szorosabban kapcsolódjanak az EU egységes piacához, ami előkészítheti későbbi csatlakozásukat.

EU: geopolitikai érdek lett a bővítés

António Costa, az Európai Tanács elnöke a héten Szarajevóban úgy fogalmazott: az EU elkötelezettsége a Nyugat-Balkán iránt valós, és ugyanilyen valós az uniós bővítés lehetősége is.

Szerinte a folyamat nemcsak politikai cél, hanem Európa stratégiai érdeke is, különösen annak fényében, hogy Oroszország és Kína egyre nagyobb befolyásra törekszik a térségben.

Az uniós vezetők szerint a bővítés hozzájárulhat a kontinens békéjének, stabilitásának és biztonságának megerősítéséhez.

Montenegró áll a legközelebb a tagsághoz

A nyugat-balkáni országok közül Montenegró számít a legelőrehaladottabb jelöltnek. A kormány célja, hogy az ország 2028-ra az Európai Unió tagjává váljon.

Brüsszelben ugyanakkor egyre többen támogatják, hogy az új tagállamoknak a csatlakozás utáni első években korlátozott vétójoguk legyen, elkerülve a korábbi politikai blokkolások megismétlődését.

Albániát szintén az esélyes csatlakozók között tartják számon, bár több tagállam továbbra is aggályokat fogalmaz meg a szervezett bűnözés elleni fellépés eredményességével kapcsolatban.

Alekszandar Vucsics szerb elnök és António Costa, az Európai Tanács elnöke Belgrádban (Forrás: Képernyőkép)

Szerbia távolodik Brüsszeltől

A brit lap szerint Szerbia uniós perspektívái egyre bizonytalanabbak. Alekszandar Vucsics szerb elnök kormánya az elmúlt években több alkalommal konfliktusba került Brüsszellel, miközben Belgrád nem csatlakozott az Oroszország elleni uniós szankciókhoz sem.

Észak-Macedónia, Bosznia-Hercegovina és Koszovó esetében a belpolitikai feszültségek, illetve a régóta fennálló viták nehezítik az előrelépést.