Brüsszel figyelmeztet: akár százezrek veszthetik el állásukat az EU-ban a gazdasági átalakulás miatt

Több ágazatban is komoly leépítések jöhetnek

A brüsszeli elemzés szerint különösen súlyosan érintheti a helyzet az autóipart, amely az európai gazdaság egyik kulcsterülete. A becslések alapján akár 600 ezer munkahely is veszélybe kerülhet az elektromos átállás és a kínai verseny erősödése miatt.

A jelentés szerint a járműiparon túl a zöldátállás más iparágakban is komoly következményekkel járhat: a villamosenergia-tároláshoz kapcsolódó akkumulátorgyártásban mintegy 85 ezer, a napelemgyártásban közel 60 ezer, míg az acéliparban több ezer munkahely kerülhet veszélybe.

A bizottság figyelmeztetése szerint a magas energiaárak és a globális verseny miatt az ipari termelés több szektorban is visszaeshet, ami további elbocsátásokhoz vezethet.

Nőhet a munkanélküliség és az államadósság is

A friss előrejelzések szerint az uniós munkanélküliségi ráta 2026-ban 6 százalék körül alakulhat, ami emelkedést jelent a korábbi várakozásokhoz képest. A tagállamok államháztartási hiánya is nőhet: az EU összesített hiánya a GDP 3,1 százalékáról 3,6 százalék közelébe emelkedhet 2027-re.

Brüsszel szerint mindez arra utal, hogy a gazdasági lassulás tartós kihívást jelenthet a tagállamok számára, miközben egyre nagyobb nyomás nehezedik a költségvetésekre.

A jelentés ugyanakkor arra is rámutat, hogy az EU-ban továbbra is komoly munkaerőhiány tapasztalható bizonyos szektorokban. A közepes méretű vállalatok közel 80 százaléka számolt be arról, hogy nehézséget okoz számukra a megfelelő képzettségű munkavállalók megtalálása.

A bizottság szerint ezért a jövőben még nagyobb hangsúlyt kell helyezni a képzésre, az átképzésre és a munkaerőpiaci alkalmazkodásra.

Roxana Minzatu, az Európai Bizottság szociális jogokért és készségekért, minőségi munkahelyekért és felkészültségért felelős ügyvezető alelnöke (Fotó: Anadolu/AFP/ Dursun Aydemir)

Európa versenyképességét nem fogja pusztán a technológia, a tőke vagy a pénzügyi szabályozás felépíteni

– nyilatkozta Roxana Minzatu, a bizottság készségekért felelős ügyvezető alelnöke.