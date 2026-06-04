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Brüsszel figyelmeztet: akár százezrek veszthetik el állásukat az EU-ban a gazdasági átalakulás miatt

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Az Európai Bizottság friss, kiszivárgott jelentése szerint az Európai Unió tagállamai a következő években akár tömeges munkahelyvesztéssel is szembesülhetnek az emelkedő energiaárak, az ipari szerkezetátalakítás és a zöldátállás következményei miatt.

Magyar Nemzet
Forrás: Politico2026. 06. 04. 2:36
Az Európai Bizottság, az Európai Unió intézményének brüsszeli székháza, a Berlaymont épülete Fotó: Martin Bertrand Forrás: Hans Lucas/AFP
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Több ágazatban is komoly leépítések jöhetnek

A brüsszeli elemzés szerint különösen súlyosan érintheti a helyzet az autóipart, amely az európai gazdaság egyik kulcsterülete. A becslések alapján akár 600 ezer munkahely is veszélybe kerülhet az elektromos átállás és a kínai verseny erősödése miatt.

A jelentés szerint a járműiparon túl a zöldátállás más iparágakban is komoly következményekkel járhat: a villamosenergia-tároláshoz kapcsolódó akkumulátorgyártásban mintegy 85 ezer, a napelemgyártásban közel 60 ezer, míg az acéliparban több ezer munkahely kerülhet veszélybe.

A bizottság figyelmeztetése szerint a magas energiaárak és a globális verseny miatt az ipari termelés több szektorban is visszaeshet, ami további elbocsátásokhoz vezethet.

Nőhet a munkanélküliség és az államadósság is

A friss előrejelzések szerint az uniós munkanélküliségi ráta 2026-ban 6 százalék körül alakulhat, ami emelkedést jelent a korábbi várakozásokhoz képest. A tagállamok államháztartási hiánya is nőhet: az EU összesített hiánya a GDP 3,1 százalékáról 3,6 százalék közelébe emelkedhet 2027-re.

Brüsszel szerint mindez arra utal, hogy a gazdasági lassulás tartós kihívást jelenthet a tagállamok számára, miközben egyre nagyobb nyomás nehezedik a költségvetésekre.

A jelentés ugyanakkor arra is rámutat, hogy az EU-ban továbbra is komoly munkaerőhiány tapasztalható bizonyos szektorokban. A közepes méretű vállalatok közel 80 százaléka számolt be arról, hogy nehézséget okoz számukra a megfelelő képzettségű munkavállalók megtalálása.

A bizottság szerint ezért a jövőben még nagyobb hangsúlyt kell helyezni a képzésre, az átképzésre és a munkaerőpiaci alkalmazkodásra. 

BRUSSELS, BELGIUM - JUNE 02: European Commission Executive Vice-President for Social Rights and Skills, Quality Jobs and Preparedness Roxana Minzatu, Moldova’s Minister of Labour and Social Protection Natalia Plugaru (not seen), and Moldova’s Minister of Education and Research Dan Perciun (not seen) deliver a joint press statement in Brussels, Belgium, on June 02, 2026. Dursun Aydemir / Anadolu (Photo by Dursun Aydemir / Anadolu via AFP)
Roxana Minzatu, az Európai Bizottság szociális jogokért és készségekért, minőségi munkahelyekért és felkészültségért felelős ügyvezető alelnöke (Fotó: Anadolu/AFP/ Dursun Aydemir)

Európa versenyképességét nem fogja pusztán a technológia, a tőke vagy a pénzügyi szabályozás felépíteni

– nyilatkozta Roxana Minzatu, a bizottság készségekért felelős ügyvezető alelnöke.

Brüsszel a növekvő társadalmi feszültségekre is figyelmeztet

A dokumentum arra is figyelmeztet, hogy a gazdasági átalakulás a társadalmi egyenlőtlenségek növekedésével járhat. A becslések szerint az alacsony jövedelmű háztartások különösen súlyosan érintettek lehetnek az emelkedő energia- és közlekedési költségek miatt.

Brüsszel ezért arra ösztönzi a tagállamokat, hogy erősítsék a szociális védőhálókat, és a gazdasági reformok mellett nagyobb hangsúlyt fektessenek a társadalmi kohézióra is.

A bizottság több tagállam pénzügyeit is vizsgálja, és egyes országok költségvetési helyzetére figyelmeztetést is kiadhat a következő időszakban.

Borítókép: Az Európai Bizottság, az Európai Unió intézményének brüsszeli székháza, a Berlaymont épülete (Fotó: Hans Lucas/AFP/Martin Bertrand)
 

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