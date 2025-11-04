Túl lehet a legnehezebb időszakán az európai autóipar?

Az európai autógyártók jövőre közelebb kerülhetnek a fellendüléshez, miután 2025-ben egymást érték a profitfigyelmeztetések. A költségcsökkentések és az átalakítási tervek hatására az elemzők elkezdték emelni a nyereségre vonatkozó előrejelzéseiket – írja a Világgazdaság. A Bloomberg Intelligence (BI) adatai szerint a Stoxx Europe 600 autóipari index 2026-ban és 2027-ben jelentős növekedésre számíthat az egy részvényre jutó nyereségben (EPS). Laurent Douillet, a BI stratégája szerint az idei év valószínűleg a mélypont a szektor eredményessége szempontjából, mivel az új elektromosjármű-támogatások, a költségcsökkentő intézkedések és a stratégiai átalakítások javítják a kilátásokat – írja a Bloomberg.

Az év során a vállalatok egyszerre küzdöttek belső problémákkal és külső kihívásokkal – többek között az amerikai vámokkal, a gyenge kínai kereslettel, a kínai gyártók agresszív versenyével és az elektromos autók piacának lassulásával.

A luxusautó-gyártó Porsche idén négyszer is csökkentette a várható profitjára vonatkozó előrejelzését, miután mérsékelte elektromosautó-terveit. A Stellantis NV (a Jeep anyavállalata) több milliárd eurós egyszeri leírásokat hajtott végre, miközben termékpalettáját és amerikai gyártását is átalakította. A Renault pedig 9,5 milliárd euró veszteséget könyvelt el a Nissan Motorban lévő részesedésének számviteli átértékelése miatt.

A helyzetet tovább nehezítette a Nexperia csipgyártó alkatrészhiánya, amely a Hollandia és Kína közötti politikai patthelyzetbe keveredett. A Volkswagen figyelmeztetett arra, hogy pénzügyi céljainak elérése a félvezető-ellátás folytonosságától függ, mivel jelenleg csak egy hétre elegendő csipkészlettel rendelkezik németországi gyáraiban. Ráadásul a Nexperia-probléma a negyedik negyedévben további fennakadásokat okozhat.

Noha a szektor alapjai továbbra is törékenyek, és az amerikai és kínai piacokon is gyengeség jelei mutatkoznak, Douillet szerint a helyzet javulni kezdhet.

Az autógyártók hárommilliárd eurónyi új németországi elektromosautó-támogatásra számíthatnak 2029-ig, miközben a költségcsökkentési intézkedések és a modellpaletta átalakítása 2026-ban kezdheti meghozni gyümölcsét.