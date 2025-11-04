autóiparKínaeurópai autóipar

Túl lehet a legnehezebb időszakán az európai autóipar?

Túl van a legnehezebb időszakon az európai autóipar – állítják tőzsdei elemzők. Az európai autógyártók gyorsan reagáltak a kínai konkurenciára, átalakítják modellpalettájukat, költségeket csökkentenek és állami támogatásokat kapnak.

Magyar Nemzet
2025. 11. 04. 19:59
Illusztráció Fotó: Bús Csaba Forrás: MTI Fotószerkesztőség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az európai autógyártók jövőre közelebb kerülhetnek a fellendüléshez, miután 2025-ben egymást érték a profitfigyelmeztetések. A költségcsökkentések és az átalakítási tervek hatására az elemzők elkezdték emelni a nyereségre vonatkozó előrejelzéseiket – írja a Világgazdaság. A Bloomberg Intelligence (BI) adatai szerint a Stoxx Europe 600 autóipari index 2026-ban és 2027-ben jelentős növekedésre számíthat az egy részvényre jutó nyereségben (EPS). Laurent Douillet, a BI stratégája szerint az idei év valószínűleg a mélypont a szektor eredményessége szempontjából, mivel az új elektromosjármű-támogatások, a költségcsökkentő intézkedések és a stratégiai átalakítások javítják a kilátásokat – írja a Bloomberg. 

Az év során a vállalatok egyszerre küzdöttek belső problémákkal és külső kihívásokkal – többek között az amerikai vámokkal, a gyenge kínai kereslettel, a kínai gyártók agresszív versenyével és az elektromos autók piacának lassulásával.

A luxusautó-gyártó Porsche idén négyszer is csökkentette a várható profitjára vonatkozó előrejelzését, miután mérsékelte elektromosautó-terveit. A Stellantis NV (a Jeep anyavállalata) több milliárd eurós egyszeri leírásokat hajtott végre, miközben termékpalettáját és amerikai gyártását is átalakította. A Renault pedig 9,5 milliárd euró veszteséget könyvelt el a Nissan Motorban lévő részesedésének számviteli átértékelése miatt.

A helyzetet tovább nehezítette a Nexperia csipgyártó alkatrészhiánya, amely a Hollandia és Kína közötti politikai patthelyzetbe keveredett. A Volkswagen figyelmeztetett arra, hogy pénzügyi céljainak elérése a félvezető-ellátás folytonosságától függ, mivel jelenleg csak egy hétre elegendő csipkészlettel rendelkezik németországi gyáraiban. Ráadásul a Nexperia-probléma a negyedik negyedévben további fennakadásokat okozhat.

Noha a szektor alapjai továbbra is törékenyek, és az amerikai és kínai piacokon is gyengeség jelei mutatkoznak, Douillet szerint a helyzet javulni kezdhet. 

Az autógyártók hárommilliárd eurónyi új németországi elektromosautó-támogatásra számíthatnak 2029-ig, miközben a költségcsökkentési intézkedések és a modellpaletta átalakítása 2026-ban kezdheti meghozni gyümölcsét.

Ennek részleteiről, valamint arról, hogy az európai autóeladások szeptemberben már harmadik egymást követő hónapban emelkedtek, a Világgazdaság cikkében olvashat. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Marcin Romanowski
idezojelekDonald Tusk

Magyar Péter „szeretetországa” Tusk varsói receptje szerint készül

Marcin Romanowski avatarja

Lengyelországban „jogállamiság” helyett intézményesített erőszak uralkodik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.