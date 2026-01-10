deák dánielmagyar péterorbán viktor

Deák Dániel: A Fidesz elsöpri a Tiszát, Magyar Péternek saját napirendje sincs

Orbán Viktor továbbra is kezdeményező szerepben van a politikában, miközben Magyar Péter csak reagál a történésekre – írta Deák Dániel a Fidesz kongresszusa után közzétett elemzésében, amelyben a kormánypártok egyértelmű erőfölényére hívta fel a figyelmet.

2026. 01. 10. 19:44
Orbán Viktor miniszterelnök
Deák Dániel politikai elemző közösségi oldalára feltett elemzése szerint a Fidesz kongresszusa egyértelműen megmutatta, hogy Orbán Viktor kezdeményezőszerepben van és győzelemre készül. Felidézte: a 2022-ben legpontosabbnak bizonyult Magyar Társadalomkutató friss felmérése szerint a Fidesz jelenleg 51 százalékon áll, míg a Tisza Párt támogatottsága 38 százalék.

Az elemző kiemelte: 

a kongresszuson nemzetközi támogatók is felsorakoztak Orbán Viktor mögött. Videóüzenetben fejezte ki támogatását többek között Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Andrej Babiš volt cseh kormányfő, Alice Weidel, valamint az izraeli miniszterelnök is, ami Deák Dániel szerint egyértelmű válasz az ellenzék elszigetelődésről szóló állításaira.

Deák Dániel hangsúlyozta: a Fidesz komoly versenyelőnye, hogy széles és felkészült politikusi csapattal rendelkezik. A kongresszuson Lázár Jánostól Szijjártó Péterig több első vonalas politikus is felszólalt, vidéki polgármesterek és fiatal női politikusok is bemutatkoztak, szemben azzal, hogy a Tisza Párt részéről továbbra is egyedül Magyar Péter szerepel a nyilvánosságban.

Az elemzés szerint 

a Fidesz új kampányszlogenje is egyértelmű üzenetet hordoz: a bizonytalan nemzetközi környezetben a kormánypárt jelenti a biztos választást. 

Deák Dániel szerint a Fidesz a béke, az illegális bevándorlás elutasítása és az adócsökkentések politikáját képviseli, szemben a brüsszeli irányvonallal.

Az elemző végül arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyar Péter a kongresszus napján szinte kizárólag a Fidesz eseményével foglalkozott. Deák Dániel szerint ez azt mutatja, hogy a Tisza Párt elnökének nincs saját politikai napirendje, folyamatosan csak reagál Orbán Viktorra,

 és már most igyekszik magyarázatot találni a várható vereségre.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök


