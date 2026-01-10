lázár jánosbrüsszelfidesz

Lázár János szerint ha a Fidesz győz, Magyarországon marad a béke

Az építési és közlekedési miniszter a Fidesz kongresszusán hangsúlyozta, gyávaságból nincs győzelem, szembe kell nézni az ellenféllel, és világosan el kell mondani, mekkora veszélyt jelent.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 10. 18:26
Ha a Fidesz győz, Magyarországon marad a béke, de ha a Tisza győz, jön a háború – mondta az építési és közlekedési miniszter szombat délután a Fidesz 31. kongresszusán.

(Fotó: Ladóczki Balázs)

Lázár János kiemelte: 

ha a Fidesz győz, a magyar családok mellett mindenki nyer, aki dolgozik.

Mint mondta, ha a Tisza Párt nyer a választáson, akkor az idegenek és a multik nyernek és mindenki veszít, akinek van valamije. A miniszter hangsúlyozta: gyávaságból nincs győzelem, szembe kell nézni az ellenféllel, és világosan el kell mondani, mekkora veszélyt jelent. Úgy fogalmazott, hogy hátrálásból sincs győzelem, és bár nagy az ellenszél, „megy a mocskolódás a Facebookon és az utcán is”, 

a Fidesz közössége nem hagyhatja magát, és nem engedhet a régi elit nyomásának sem, akik mindenképpen vissza akarnak térni.

A politikus azt mondta, ezt közösen kell megakadályozni, mert a Fidesznek nem Brüsszelnek kell megfelelnie, hanem Bácsalmásnak. Szerinte bár a párt nem hibátlan, és politikusai hoztak rossz döntéseket is, „az elmúlt 15 évben több volt a jó, mint a rossz”.

Borítókép: Lázár János építési és közlekedési miniszter a Fidesz kongresszusán (Fotó: MW/Ladóczki Balázs)


