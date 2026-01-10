Orbán Viktor: Készen állok a feladatra! + videó

A mai kongresszusunk jelöltállító kongresszus. Nyilvánosság elé lépnek azok a bátor nők és férfiak, akik halandóak megküzdeni a magyarok bizalmáért és négy évig támogassák Magyarország kormányát – fogalmazott Orbán Viktor a Fidesz kongresszusán. A miniszterelnök a beszédében elmondta, hogy február 20-ig a Fidesz–KDNP listáját és listavezetőjét is bemutatják.

Fotó: Ladóczki Balázs

Én húsz év miniszterelnökség után is készen állok a feladatra – húzta alá a kormányfő. Megjegyezte, hogy megint a legjobb korban van. Mint mondta, a győztes csapat itt áll előttük.

Győztess csapaton ne változtass, tövig koptatott okosság. De aki ezt mondta, látott-e négy kétharmadot

– tette fel a kérdést Orbán Viktor. Kiemelte, a kormánypártok jelöltjei higgadt és magabiztos emberek, akikre a kormánypártoknak szüksége van. A miniszterelnök köszönetet mondott az áprilisi választáson a képviselőségért újra nem induló kormánypárti politikusoknak, majd elmondta,

A Fideszben a nemzedékváltás is nyugodtan, rendben megy végbe, mindenki tudja hol van a helye, mi a feladata

– jelentette ki a miniszterelnök.

A miniszterelnök elmondta, hogy a bajtársiasság azért fontos, mert csak az a politikai erő tud egységet teremteni, ami erre saját magán belül is képes. Szerinte egy széthulló baloldalnak esélye sincs, hogy összefogást teremtsen az országban.

– Egy nemzet életében nincs fontosabb, mint a nemzeti egység. Ezt csak mi, a Fidesz–KDNP tudja megadni Magyarországnak – tette hozzá. Orbán Viktor szerint az őszinte, egyenes beszéd ritkaság a mai világban. Úgy véli, hogy teret nyer a komolytalanság, a digitalizációval pedig minden eddiginél gyorsabban terjednek az álhírek.

A magyar politikában is így van ez. Következmények nélkül esküdözhet valaki, hogy nem veszi át a parlamenti mandátumát, aztán mégis. Következmények nélkül megígérheti a mentelmi jog eltörlését, aztán a mentelmi joga mögé bújik. Élő adásban érvelnek a többkulcsos adóemelés mellett, aztán letagadják. Ez nem a mi világunk és hiszem, hogy nem is a magyarok világa

– fogalmazott.