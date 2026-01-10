Rendkívüli

Orbán Viktor: Készen állok a feladatra! + videó

fideszorbán viktorkongresszus

Orbán Viktor: Készen állok a feladatra! + videó

Munkatársunktól
2026. 01. 10. 15:11

A miniszterelnök elmondja, miben kéri a választók támogatását.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A mai kongresszusunk jelöltállító kongresszus. Nyilvánosság elé lépnek azok a bátor nők és férfiak, akik halandóak megküzdeni a magyarok bizalmáért és négy évig támogassák Magyarország kormányát – fogalmazott Orbán Viktor a Fidesz kongresszusán. A miniszterelnök a beszédében elmondta, hogy február 20-ig a Fidesz–KDNP listáját és listavezetőjét is bemutatják.

Fidesz kongresszus Orbán Viktor
Fotó: Ladóczki Balázs

Én húsz év miniszterelnökség után is készen állok a feladatra – húzta alá a kormányfő. Megjegyezte, hogy megint a legjobb korban van. Mint mondta, a győztes csapat itt áll előttük.

Győztess csapaton ne változtass, tövig koptatott okosság. De aki ezt mondta, látott-e négy kétharmadot

– tette fel a kérdést Orbán Viktor. Kiemelte, a kormánypártok jelöltjei higgadt és magabiztos emberek, akikre a kormánypártoknak szüksége van. A miniszterelnök köszönetet mondott az áprilisi választáson a képviselőségért újra nem induló kormánypárti politikusoknak, majd elmondta, 

A Fideszben a nemzedékváltás is nyugodtan, rendben megy végbe, mindenki tudja hol van a helye, mi a feladata

– jelentette ki a miniszterelnök.

A miniszterelnök elmondta, hogy a bajtársiasság azért fontos, mert csak az a politikai erő tud egységet teremteni, ami erre saját magán belül is képes. Szerinte egy széthulló baloldalnak esélye sincs, hogy összefogást teremtsen az országban.

– Egy nemzet életében nincs fontosabb, mint a nemzeti egység. Ezt csak mi, a Fidesz–KDNP tudja megadni Magyarországnak – tette hozzá. Orbán Viktor szerint az őszinte, egyenes beszéd ritkaság a mai világban. Úgy véli, hogy teret nyer a komolytalanság, a digitalizációval pedig minden eddiginél gyorsabban terjednek az álhírek.

A magyar politikában is így van ez. Következmények nélkül esküdözhet valaki, hogy nem veszi át a parlamenti mandátumát, aztán mégis. Következmények nélkül megígérheti a mentelmi jog eltörlését, aztán a mentelmi joga mögé bújik. Élő adásban érvelnek a többkulcsos adóemelés mellett, aztán letagadják. Ez nem a mi világunk és hiszem, hogy nem is a magyarok világa

– fogalmazott.

Hangsúyozta, a jó kormány legfőbb szövetségese a valóság. A kormányfő elmondta, ennek jegyében az elkövetkezendő években elérjük az ezer eurós minimálbért, és az egy millió forintos átlagbért. Orbán Viktor elmondta,

békés, biztonságos és kiszámítható életet csak a tapasztalt kormányok adhatnak a nemzetnek.

A miniszterelnök szerint az április választásokon az ellenzéki jelöltek mellett a hazugságokkal, a komolytalansággal szemben is fel kell venni a kesztyűt. 

Fidesz kongresszus Orbán Viktor
Fotó: Ladóczki Balázs

– Mind a 106 jelölttel tárgyaltam, és úgy látom, hogy nemcsak egy, hanem két kormányt is ki tudnák állítani belőlük – jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor elmondta, a Fidesz–KDNP jelöltjei az ellenzéki indulókkal szemben büszkén vállalják a véleményüket, programjukat és állnak ki az igazukért.

A háborúról, a migrációról és a genderveszedelemről mindenképpen beszéljetek. Ezek egymástól távol eső ügyeknek tűnnek, de van egy közös pontjuk: visszacsinálhatatlanok

– fogalmazott a kormányfő.

Szerinte aki egyszer megadta magát a migrációnak, az nem tud visszatérni a beözönlés előtti állapotokhoz. Aki beengedte a migránsokat, már csak az együttélés módozatairól dönthet. Brüsszel könyörtelenül végrehajtja a tervét és bevándorlóországgá alakít mindenkit, aki nem lázad fel. Brüsszel az európai keresztény civilizáció ellensége – tette hozzá.

– Könnyű kikalkulálni, hogy a keresztény magyar civilizáció fenntartásáért napi egy millió eurót kifizetni kisebb ár, mint egy bevándorlóország fenntartásának összege – jelentette ki a kormányfő. Orbán Viktor elmondta, a bírságként befizetett összeget is vissza fogja szerezni Magyarország. Kiemelte, a migrációs paktum jegyében, amelyet a Tisza Párt és a DK is támogat, hazánk bevándorlóországgá válna. 

– Több száz olyan migránst kéne átvennie Magyarországnak, akiket ők engedtek be – jelentette ki a kormányfő. Elmondta, aki a Fidesz ellen szavaz az a migrációra szavaz. Elmondta, a migráció az antiszemitizmust hozza magával. 

A liberális baloldali pártok ma veszélyt jelentenek, és bajt hoznak a magyar zsidó közösség fejére. A Fidesz–KDNP az egyetlen közösség amely biztonságot akar és tud nyújtani a magyar zsidó közösségnek

– jelentette ki a miniszterelnök. 

Orbán Viktor a genderérzékenyítésről elmondta, hogy azzal áthuzalozzák a gyermekek agyát. Ez nálunk nem történhet, ezért is kell a Tisza és DK-féléket távol tartani a kormányzástól – tette hozzá.

A miniszterelnök szerint két út áll előttünk, az egyikre igent, a másikra nemet fog mondani Magyarország. Az egyik, a magyar út, a béke útja. A másik Brüsszelé és a háborúé – ismertette. Háború vagy béke – fogalmazta meg a választás tétjét a kormányfő. Mint mondta, Brüsszel döntött és háborúba mennek. Brüsszel úgy akar háborúzni, hogy nincsen rá pénze – jegyezte meg.

Orbán Viktor szerint a brüsszeliek felélték a saját gyermekeik jövőjét.

A fiataloknak üzenve elmondta: a Tisza és DK szemrebbenés nélkül fogja végrehajtani Brüsszel követeléseit. Az a fiatal, aki a Tiszára szavaz, tönkreteszi a saját jövőjét és egész életében nyögni fogja az Ukrajnának nyújtott hadi kölcsön rá eső részét – tette hozzá. Emlékeztetett, az ukránok beadták a következő tíz évre szóló, 800 milliárdos igényüket. A kormányfő kiemelte, az Európai Unió azt követeli, hogy Magyarország súlyos, az állampolgárokat érintő megszorítások révén segítsen kifizetni az Ukrajnának nyújtandó segítséget. 

Erre mondják mifelénk, hogy mondjam vagy mutassam? Karácsony Gergely is jobban tenné, hogyha nem nekünk, hanem Brüsszelnek mutogatna, ugyanis a budapestiektől vennék el a legtöbbet

– jelentette ki Orbán Viktor. 

Cikkünk frissül.

Kövesse nálunk élőben a kormányfő beszédét, portálunk élő szöveges tudósításban számol be a rendezvényről.

Fidesz kongresszus Orbán Viktor
Fidesz kongresszus Orbán Viktor
Fidesz kongresszus Orbán Viktor
Fidesz kongresszus Orbán Viktor
Fidesz kongresszus Orbán Viktor
Fidesz kongresszus Orbán Viktor
Fidesz kongresszus Orbán Viktor
Fidesz kongresszus Orbán Viktor
Fidesz kongresszus Orbán Viktor
1/9 Szelfigyár és üdvrivalgás - így fogadták Orbán Viktort a Fidesz kongresszusán

 

Orbán Viktor: Európa legsikeresebb pártja a Fidesz

A kormányfő néhány napja, hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolva a kongresszus kapcsán elmondta: 

Ma a Fidesz testületeiben az a közbölcsesség, hogy nincs jobb nálam. Keresik, de egyelőre még nem találták.

A kormányfő hozzátette: ha meglesz, akkor ez változhat, de idén még ő lesz a jelölt. 

Kedden pedig, a budapesti Fidesz jelöltállító gyűlésén arról beszélt, a jelöltjeik rátermettek, erősek, és értik a dolgukat. 

Miután mi vagyunk Európa legnagyobb és legsikeresebb politikai közössége, csak akkor maradhatunk erősek, ha erősek tudunk maradni Budapesten

mondta a miniszterelnök, aki azt is leszögezte, a budapestiek számíthatnak rájuk, nem árulják el őket, amit vállalnak, azt teljesítik.  – Nem lesz adóemelés, nem megy a pénz Ukrajnába, nem viszik el a gyerekeinket az ukrán frontra. A Fidesznél nincs a kormányzásra alkalmasabb politikai közösség Magyarországon – közölte.

Borítókép: Fidesz jelöltállító kongresszus helyszíne (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square Fidesz-kongresszus

Nagyot fog szólni – Orbán Viktor fotókkal jelentkezett a Fidesz-kongresszus helyszínéről

Fidesz-kongresszus 7 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekeurópai unió

A nyugati kettős mérce iskolapéldája

Sümeghi Lóránt avatarja

A baloldali médiában a putyinozás száznyolcvan fokos fordulattal átcsapott fröcsögő amerikázássá.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu