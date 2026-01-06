Orbán Viktor: A kihívónk egy 26 tagból álló párt, ez áll velünk szemben + videó

– Miután mi vagyunk Európa legnagyobb és legsikeresebb politikai közössége, csak akkor maradhatunk erősek, ha erősek tudunk maradni Budapesten – mondta Orbán Viktor a Fidesz budapesti jelöltállító gyűlésén. A kormányfő szerint azt még az ellenfelek is elismerik, hogy a Fidesz erős, sok az elszánt támogatója.

A Fidesz és Budapest kapcsolatáról úgy szoktak beszélni, mint aminek a súlya elmarad a Fidesz vidéki támogatottságáról. Ez nem igaz. A Fidesz–KDNP legnagyobb közössége a budapesti. Ha a kihívóinkra nézünk, azt látjuk, hogy egy 26 tagot számláló párt, ez áll velünk szemben. A különbség nem is lehetne nagyobb. Nincs Fidesz-kormányzás, parlamenti többség, kétharmad erős budapesti Fidesz nélkül

– mondta a miniszterelnök.

– Mi ismerjük ezt a várost, tudjuk, hogy nehéz elnyerni a bizalmat, de nézzünk szembe a tényekkel: nem lett volna a Fidesznek egyszer sem kétharmada, ha nem kaptuk volna meg azt a fantasztikus támogatást, amit a budapestiektől megkaptunk – fogalmazott Orbán Viktor. Hozzátette: az elmúlt 15 évben azon dolgoztak, hogy a város méltó legyen a történelmi és jelenlegi szerepéhez. Jelezte: az elmúlt 15 évben háromezermilliárd forint fejlesztési forrás jutott Budapestnek, és hamarosan újabb ezermilliárd forint fejlesztés érkezik a fővárosba.

Orbán Viktor felsorolta: az elmúlt években megújult a Kossuth tér, a Városliget, jelenleg romjaiból épül újjá a Budai vár.

A baloldali mutyizások után befejeztük Budapest helyett a négyes metró építését, és részt vállaltunk a hármas metró felújításában

– jelentette ki a kormányfő. Hozzátette, mindeközben a baloldali városvezetés mindent megtett annak érdekében, hogy megakadályozza a főváros fejlesztését.

Orbán Viktor kijelentette: Budapesten 2024-ben a GDP az EU-átlag 102 százaléka volt, ezzel meghaladta azt, amit a franciák, az olaszok vagy amit a spanyolok letettek az asztalra. Budapest a legékesebb példája annak, hogy azok is jól járnak a Fidesz-kormánnyal, akik nem rá szavaznak, persze ez nekik sem tilos – hívta fel a figyelmet. Hozzátette, hogy a fővárosiak kétharmada a Nagykörúton kívüli területeken él, róluk a főváros vezetésének nincs elképzelése.