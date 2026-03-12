Gróf Dávid elmondta, szerinte mi volt a siker kulcsa a Braga legyőzéséhez

Miután az Európa-liga alapszakasza után az FTC 3-2-es összesítéssel túljutott a bolgár Ludogorec gárdáján, és ezzel bekerült a 16 közé, itt két lehetőség volt a folytatásra. Robbie Keane alakulata a Porto vagy a Braga csapatával kerülhetett össze, a két portugál gárda pedig úgy várhatta a sorsolást, hogy a Fradit vagy a Stuttgartot kapják. Nos, Porto–Stuttgart és Braga–Ferencváros párosítások jöttek össze, és ezt egyáltalán nem bántuk. Csütörtökön Stuttgartban 18.45-kor kezdődött az első meccs, és ezen a Porto 2-1-re győzött.

Gróf Dávid így örült, amikor az FTC megszerezte a vezetést a Braga ellen Fotó: Mirkó István

Amint arról beszámoltunk, a Ferencváros Gavriel Kanichowsky és Lenny Joseph góljaival 2-0-ra nyert a Braga ellen. A magyar bajnok újabb sikerével hatodik meccsén is megőrizte hazai veretlenségét a második számú európai kupasorozatban. A párharc visszavágóját jövő szerdán rendezik Bragában. A továbbjutó a görög Panathinaikosz és a spanyol Real Betis nyolcaddöntőjének győztesével találkozik majd a legjobb nyolc között. Az első meccset abban az ütközetben 1-0-ra nyerte Athénban görög együttes.

Gróf Dávid úgy véli, az FTC extra teljesítményt nyújtott a Braga ellen

Az FTC–Braga találkozó után a Ferencváros kapusa, Gróf Dávid így értékelt az M4 Sport kamerája előtt:

– A sikerünk kulcsa a fegyelem volt. Olyan fegyelmezetten játszottunk, ahogy ebben a szezonban talán még soha. Tudtuk, hogy a Braga nagyon jó csapat, kiváló játékosai vannak, de ha ilyen fegyelmezetten, csapatként működünk, akkor bárkivel fel tudjuk venni a harcot, ezt most megmutattuk. Szerencsére sok jó meccsünk volt már, de azt mondom, hogy ez a mostani extra volt. A második félidőben alig kellett labdába érnem, nagyon jól védekeztünk. A gólok pedig mindig bennünk vannak. A visszavágón persze Portugáliában nagyon nehéz meccs vár ránk, de van egy pár napunk felkészülni, tesszük a dolgunkat.