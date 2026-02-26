Robbie Keane változtatott, meglepő csatárpáros kezd a Ludogorec elleni El-visszavágón

A mostani idényben már az ötödik FTC–Ludogorec mérkőzés következett csütörtök este a Groupama Arénában, de mind közül ez volt a legfontosabb, ez nem is kétség. Az Európa-liga rájátszásának visszavágóján vívott meccs alapjaiban határozza meg a két csapat idényét, annak értékelését. Budapesten már a legjobb 16 közé jutás volt a tét az El-ben. A kiegyenlített, de az FTC számára keserű razgradi odavágó után – ahol a Fradi sok helyzetet puskázott el, amit a bolgárok két elkerülhető góllal büntettek, s végül 2-1-re nyertek – még az Európai Labdrúgó-szövetség (UEFA) is kiemelten foglalkozott a párharccal. A visszavágó iránti érdeklődést jól mutatta, hogy a Népliget metrómegállónál már a kezdés előtt bő egy órával gyülekeztek a szurkolók.

Az FTC–Ludogorec El-mérkőzés előtt a Fradi játékosai az ilyenkor szokásos bemelegítésen Fotó: Polyák Attila

FTC–Ludogorec: felépültek a sérültek, de változtatott Robbie Keane a kezdőcsapaton

A kezdés előtt a Fradi részéről az volt a legnagyobb kérdés, hogy az MTK ellen hétfőn 3-1-re megnyert örökrangadón megsérült argentin védő, Mariano Gómez elérhető lesz-e, ahogy a razgradi odavágón térdsérülést szenvedő Ötvös Bence is.