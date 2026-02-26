Rendkívüli

Szijjártó Péter: Az ukránok bevallották, hogy politikai okok miatt blokkolják a kőolajszállítást + videó

FTCFradiUEFA Európa-LigaLudogorecLudogorec Razgrad

Robbie Keane változtatott, meglepő csatárpáros kezd a Ludogorec elleni El-visszavágón

Az FTC–Ludogorec Európa-liga-rájátszás visszavágója 18.45-kor kezdődik a Groupama Arénában, amelyet a bolgár csapat vár egygólos előnyből. Robbie Keane az FTC kezdőcsapatában kisebb meglepetést okozott azzal, hogy a horvát Franko Kovacevic kikerült. Ugyanakkor a hétfőn az MTK ellen megsérült argentin védő, Mariano Gómez a pályán lesz az első perctől. Kövesse velünk az El-mérkőzés legfontosabb történéseit.

Perlai Bálint
2026. 02. 26. 18:01
Az FTC egygólos hátrányból vág neki a Ludogorec elleni Európa-liga-rájátszás visszavágójának
Az FTC egygólos hátrányból vág neki a Ludogorec elleni Európa-liga-rájátszás visszavágójának Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A mostani idényben már az ötödik FTC–Ludogorec mérkőzés következett csütörtök este a Groupama Arénában, de mind közül ez volt a legfontosabb, ez nem is kétség. Az Európa-liga rájátszásának visszavágóján vívott meccs alapjaiban határozza meg a két csapat idényét, annak értékelését. Budapesten már a legjobb 16 közé jutás volt a tét az El-ben. A kiegyenlített, de az FTC számára keserű razgradi odavágó után – ahol a Fradi sok helyzetet puskázott el, amit a bolgárok két elkerülhető góllal büntettek, s végül 2-1-re nyertek – még az Európai Labdrúgó-szövetség (UEFA) is kiemelten foglalkozott a párharccal. A visszavágó iránti érdeklődést jól mutatta, hogy a Népliget metrómegállónál már a kezdés előtt bő egy órával gyülekeztek a szurkolók. 

Az FTC–Ludogorec El-mérkőzés előtt a Fradi játékosai az ilyenkor szokásos bemelegítésen
Az FTC–Ludogorec El-mérkőzés előtt a Fradi játékosai az ilyenkor szokásos bemelegítésen  Fotó: Polyák Attila

FTC–Ludogorec: felépültek a sérültek, de változtatott Robbie Keane a kezdőcsapaton

A kezdés előtt a Fradi részéről az volt a legnagyobb kérdés, hogy az MTK ellen hétfőn 3-1-re megnyert örökrangadón megsérült argentin védő, Mariano Gómez elérhető lesz-e, ahogy a razgradi odavágón térdsérülést szenvedő Ötvös Bence is. 

Nos, Robbie Keane kezdőcsapatában ezúttal is ott volt Gómez és Ötvös, viszont a horvát támadó, Franko Kovacevic kikerült, így a Lenny Joseph-Bamidale Yusuf támadópáros kezd. Több helyen nem változott az FTC kezdője.

A túloldalt a rutinos portugál védő, Dinis Almeida eltiltás miatt nem játszhat a visszavágón, aki idáig a csapat összes El-meccsén játszott – mellette még két helyen változott a Ludogorec kezdője. A Fradinál az ír Callum O'Dowda nem bevethető sárga lapos eltiltás okán. 

  • Az FTC kezdőcsapata: Gróf–Gómez, Cissé, Raemaekers–Makreckis, Kanikovszki, Abu Fani, Ötvös, Cadu–Joseph, Yusuf 
  • Ludogorec kezdőcsapata: Bonmann – Son, Nahmiasz, Verdon, Nedjalkov – P. Sztanics, Pedro Naressi, D. Duarte – C. Vidal, Duah, E. Marcus

Cikkünk frissül...

Az első mérkőzés összefoglalója:

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Magyar Nemzet
idezojelekgazdaság

EBRD: régiós élmezőnybe kerül a magyar gazdaság

Magyar Nemzet avatarja

Hazánkkal ellentétben nem sok jót vár Románia teljesítményétől a bank előrejelzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu