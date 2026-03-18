nagy márta Tisza Párt Választás 2026 kampány mszp

Elítélt egykori MSZP-s segíti a Tisza zalaegerszegi jelöltjét

Az Ellenpont cikke szerint Szlávecz Géza nemcsak részt vett a március 15-i tiszás gyűlésre induló zalaegerszegi tiszás buszos utazáson, hanem aktívan segíti Nagy Márta kampányát is.

Magyar Nemzet
2026. 03. 18. 22:28
ellenpont.hu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Tisza Párt zalaegerszegi jelöltjének, Nagy Mártának a kampányában részt vesz Szlávecz Géza, egy korábban adócsalásért elítélt, egykori MSZP-s politikus – írja az Ellenpont.

 

A cikk szerint Szlávecz Géza ott volt a Magyar Péter március 15-i tüntetésére induló zalaegerszegi tiszás buszon is, és aktívan segíti Nagy Márta kampányát.

A lap részletesen felidézi Szlávecz korábbi ügyeit is. A Zaol megírta, hogy 2008-ban csalás miatt felfüggesztett börtönbüntetést kapott, továbbá több gazdasági társaság működtetésével összefüggésben is vádat emeltek ellene csalás, adócsalás, csődbűntett és magánokirat-hamisítás miatt.

 

Az Ellenpont azt is megjegyzi, hogy neve nem szerepel a Magyar Ügyvédi Kamara nyilvántartásában, majd a politikai múltját felidézve arról ír, hogy 1990-ben az MSZP jelöltjeként indult a zalaegerszegi önkormányzati választáson, később pedig a helyi MSZP jogi képviselőjeként is feltűnt.

 

Borítókép: Szlávecz Géza úton Magyar Péter budapesti tüntetésére (Forrás: Ellenpont)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
