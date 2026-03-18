Elítélt egykori MSZP-s segíti a Tisza zalaegerszegi jelöltjét

A Tisza Párt zalaegerszegi jelöltjének, Nagy Mártának a kampányában részt vesz Szlávecz Géza, egy korábban adócsalásért elítélt, egykori MSZP-s politikus – írja az Ellenpont.

A cikk szerint Szlávecz Géza ott volt a Magyar Péter március 15-i tüntetésére induló zalaegerszegi tiszás buszon is, és aktívan segíti Nagy Márta kampányát.

A lap részletesen felidézi Szlávecz korábbi ügyeit is. A Zaol megírta, hogy 2008-ban csalás miatt felfüggesztett börtönbüntetést kapott, továbbá több gazdasági társaság működtetésével összefüggésben is vádat emeltek ellene csalás, adócsalás, csődbűntett és magánokirat-hamisítás miatt.

Az Ellenpont azt is megjegyzi, hogy neve nem szerepel a Magyar Ügyvédi Kamara nyilvántartásában, majd a politikai múltját felidézve arról ír, hogy 1990-ben az MSZP jelöltjeként indult a zalaegerszegi önkormányzati választáson, később pedig a helyi MSZP jogi képviselőjeként is feltűnt.