Orbán Viktor: Csak nemzeti egységgel lehet kimaradni a háborúból, újítsuk meg április 12-én a háborúellenes szövetségünket + videó

Gulyás Gergely: Nagy bajban lennének a dunaújvárosiak, ha Nagy Ervinnek kellene megoldani a problémáikat

Az arcátlanság valóban határtalan a Tiszánál – jegyezte meg a miniszter.

Magyar Nemzet
2026. 03. 18. 18:53
Nagy Ervin színművész, tiszás képviselőjelölt Facebook
Nagy Ervin színművész és tiszás képviselőjelölt a Dunai Vasmű helyzetét kéri számon a miniszterelnökön – idézi fel bejegyzésében Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint „ebből látszik, hogy az arcátlanság valóban határtalan a Tiszánál”.

Emlékeztetett: a Dunai Vasmű, az ott dolgozók megélhetése és a magyar acélipar megmentése érdekében a kormány több tízmilliárd forintot költött az elmúlt két évben, noha a baj előálltáért Nagy Ervin eszmetársait, a vasművet privatizáló baloldalt terheli a felelősség. Gulyás Gergely hangsúlyozta:

ha a Tisza Párton múlna, akkor ezeket a pénzeket Ukrajna uniós tagságának támogatására fordították volna.

Hozzátette: ha Nagy Ervinnek kellene megoldani a Dunaújvárosban élők problémáit, akkor nagy bajban lennének a térségben élők. „Nem vitatom, hogy Nagy Ervin számtalan szerepet sikeresen eljátszott. Kár, hogy most olyan társulathoz szerződött, ahol a szövegkönyvet Kijevben és Brüsszelben írják” – jegyezte meg Gulyás Gergely.

Borítókép: Nagy Ervin színművész (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

