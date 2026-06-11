Változások jönnek a babavárónál, haladékot kapott a főváros – kövesse nálunk élőben! + videó

A kabinet a politikai gyűlöletkeltésre alkalmas reklámok visszaszorításáról, valamint a településképet rontó plakátok korlátozásáról is tárgyalt. A tervek szerint nemcsak a hirdetések tartalmát vizsgálnák, hanem általánosságban is szigorítanák a közterületi reklámozás szabályait. Magyar Éva bejelentette: a kormány azt javasolja, hogy

lakott területeken belül teljesen megszűnjön az óriásplakátok kihelyezésének lehetősége.

A jövőben belterületen kizárólag az utcabútorokon, valamint a tömegközlekedési megállókban maradhatnának reklámfelületek. A részletszabályokról hamarosan egyeztetések kezdődnek.

V4 találkozó

Magyar Péter kitért arra is, hogy jövő héten Brüsszelben ülésezik az Európai Tanács, ez lesz az első olyan ülés, amelyen miniszterelnökként képviseli Magyarországot. Hozzátette:

zajlik a V4-ek budapesti találkozójának előkészítése.

A helyszín a gödöllői kastély lesz június 23-án. A kormányfő visszahozná az uniós tanácsülések előtt korábban szokásos V4 egyeztető fórumot.

Fotó: Hatlaczki Balázs

Magyar Péter előzetesen megbeszéléseken is részt majd a versenyképességi, valamint az illegális migráció elleni fellépés ügyében. Robert Fico szlovák miniszterelnökkel is Brüsszelben tárgyal majd a kormányfő. A kormányszóvivői tájékoztatón szóba került az a korábbi elképzelés is, amely szerint

2026 végéig minden 500 és 1000 fő közötti lélekszámú településen bankautomatát kellene telepíteni.

Magyar Péter ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a kérdésben jelenleg is zajlanak az egyeztetések, ugyanakkor a kormány egyelőre nem tárgyalta részletesen a megvalósítás feltételeit. Magyar Péter bejelentette, hogy megszűnnek azok a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (KEKVA-k), amelyek nem kapcsolódnak felsőoktatási intézményekhez. Ennek eredményeként a korábban ezekhez az alapítványokhoz került állami vagyon ismét az állam tulajdonába kerül.