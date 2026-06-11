Változások jönnek a babavárónál, haladékot kapott a főváros – kövesse nálunk élőben! + videó

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Itt az igazság a kórházi klímákról, ennyit költött az Orbán-kormány

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A miniszterelnök és a szóvivők ismertetik a szerdai kormányülés legfontosabb döntéseit. A kormány több jelentős ügyben is határozott, köztük a kórházi klímaberendezések javításáról, az uniós források felhasználásáról, a tervezett vagyonadóról és a babaváró támogatások ügyéről. Az eseményről lapunk élő, folyamatosan frissülő tudósításban számol be.

Magyar Nemzet
2026. 06. 11. 11:06
Fotó: Hatlaczki Balázs
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A kabinet a politikai gyűlöletkeltésre alkalmas reklámok visszaszorításáról, valamint a településképet rontó plakátok korlátozásáról is tárgyalt. A tervek szerint nemcsak a hirdetések tartalmát vizsgálnák, hanem általánosságban is szigorítanák a közterületi reklámozás szabályait. Magyar Éva bejelentette: a kormány azt javasolja, hogy

lakott területeken belül teljesen megszűnjön az óriásplakátok kihelyezésének lehetősége.

A jövőben belterületen kizárólag az utcabútorokon, valamint a tömegközlekedési megállókban maradhatnának reklámfelületek. A részletszabályokról hamarosan egyeztetések kezdődnek. 

 

V4 találkozó

Magyar Péter kitért arra is, hogy jövő héten Brüsszelben ülésezik az Európai Tanács, ez lesz az első olyan ülés, amelyen miniszterelnökként képviseli Magyarországot. Hozzátette: 

zajlik a V4-ek budapesti találkozójának előkészítése. 

A helyszín a gödöllői kastély lesz június 23-án. A kormányfő visszahozná az uniós tanácsülések előtt korábban szokásos V4 egyeztető fórumot. 

Kormányszóvivői tájékoztatás
Fotó: Hatlaczki Balázs

Magyar Péter előzetesen megbeszéléseken is részt majd a versenyképességi, valamint az illegális migráció elleni fellépés ügyében. Robert Fico szlovák miniszterelnökkel is Brüsszelben tárgyal majd a kormányfő. A kormányszóvivői tájékoztatón szóba került az a korábbi elképzelés is, amely szerint 

2026 végéig minden 500 és 1000 fő közötti lélekszámú településen bankautomatát kellene telepíteni. 

Magyar Péter ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a kérdésben jelenleg is zajlanak az egyeztetések, ugyanakkor a kormány egyelőre nem tárgyalta részletesen a megvalósítás feltételeit. Magyar Péter bejelentette, hogy megszűnnek azok a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (KEKVA-k), amelyek nem kapcsolódnak felsőoktatási intézményekhez. Ennek eredményeként a korábban ezekhez az alapítványokhoz került állami vagyon ismét az állam tulajdonába kerül.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy az egyetemek mögött álló vagyonelemek visszakerülése hosszabb folyamat lesz: a tervek szerint ez 2027 augusztusáig valósul meg. Hozzátette, hogy a korábban felajánlott lehetőség ellenére a kormány nem kívánja átvenni Balásy Gyula vállalkozását.

 

Döntések a kormányülésen

Mint beszámoltunk róla, a tegnapi kormányülésen a kabinet több fontos ügyben határozott. Napirenden volt a kórházi klímaberendezések javítására szánt rendkívüli forrás biztosítása, a kriptovaluták szabályozása, a mohácsi Duna-híd építése, valamint a mintegy 6000 milliárd forintnyi uniós forrás felhasználása.

A kormány emellett a várható kánikulára való felkészülésről, a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstopjáról, a tervezett vagyonadó első változatáról, valamint az óriásplakátokra vonatkozó szabályozás szigorításáról is tárgyalt. Döntés született továbbá a Nemzeti Hitvallás közintézményekből történő eltávolításáról.

A kormányszóvivői tájékoztatón munkatársunk is ott van. Lapunk internetes kiadása folyamatosan frissülő tudósításban számol be az eseményről.

Borítókép: Magyar Péter a kormányszóvivői tájékoztatón (Forrás: YouTube)

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