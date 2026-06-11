A Tisza döntése miatt újabb hatalmas beruházást bukik el az ország

Súlyos zavarokat okozhat a gazdaságban a Tisza felelőtlen ígérete, hogy azonnal és teljesen beszünteti a vendégmunkások behozatalát – mutatott rá Panyi Miklós. A fideszes politikus ezt felelőtlen kommunikációnak nevezte, ami hatással van a cégek döntéseire.

A bizonytalanság miatt más országokat választanak a beruházók Magyarország helyett. Így történt a kínai autógyártó esetében is, amely végül nem Pécsre, hanem Spanyolországba viszi a kétezer fős munkahelyet teremtő beruházását

– mutatott rá Panyi Miklós. Hozzátette: a Tisza-kormány inkompetens nyilatkozatainak és döntéseinek eredménye, hogy teljes bizonytalanságban tartják a beruházást tervező cégeket, ezzel Magyarország sok tucat beruházást, több tízezer munkahelyet és sok száz milliárd forintot adót is veszíthet.