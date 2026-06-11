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A Tisza döntése miatt újabb hatalmas beruházást bukik el az ország

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A magyar munkaerő-tartalékok kimerülése miatt a külföldi dolgozók alkalmazása nélkül nem lenne biztosítható a termelés bővítése a Master Goodnál – hangsúlyozta a baromfiipari vállalat vezetése.

Magyar Nemzet
2026. 06. 11. 7:21
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Súlyos zavarokat okozhat a gazdaságban a Tisza felelőtlen ígérete, hogy azonnal és teljesen beszünteti a vendégmunkások behozatalát – mutatott rá Panyi Miklós. A fideszes politikus ezt felelőtlen kommunikációnak nevezte, ami hatással van a cégek döntéseire.

A bizonytalanság miatt más országokat választanak a beruházók Magyarország helyett. Így történt a kínai autógyártó esetében is, amely végül nem Pécsre, hanem Spanyolországba viszi a kétezer fős munkahelyet teremtő beruházását

– mutatott rá Panyi Miklós. Hozzátette: a Tisza-kormány inkompetens nyilatkozatainak és döntéseinek eredménye, hogy teljes bizonytalanságban tartják a beruházást tervező cégeket, ezzel Magyarország sok tucat beruházást, több tízezer munkahelyet és sok száz milliárd forintot adót is veszíthet.

Borítókép: Illusztráció (Shutterstock)


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