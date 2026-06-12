Bár szép számmal akadnak multimilliomosok a tiszás képviselők és kormánytagok között, mégis két kivétellel megússzák a vagyonadót

De nézzük meg a konkrétumokat, kezdve a miniszterelnökkel! Magyar Péter nagyjából 88 millió forintnyi pénzügyi vagyona az ingatlanaival együtt – köztük két hegyvidéki lakóházzal, amelyek közül a nagyobbik 216 négyzetméteres, valamint egy óriási, közel 8000 négyzetméteres területen fekvő balatonhenyei társasházzal – is legfeljebb nagyjából 800 millió forintra rúg becslésünk szerint.

Pariban a sógorral

Maradva a kormányfő családjánál, Magyar Péter sógora is hasonló mértékű összvagyonnal rendelkezhet, alulról karcolva az egymilliárd forintos határt. Melléthei-Barna Márton saját tulajdonában lévő budai ingatlanvagyona 580–845 millió forintot tehet ki. Az öt XII. kerületi ingatlant magában foglaló portfólió legértékesebb darabja egy 119 négyzetméteres lakás, amely konzervatív becslések alapján is legalább 200 millió forintot érhet.

Orbán Anita külügyminiszter vagyona ugyancsak jóval meghaladja a félmilliárd forintot, így neki sem kell majd vagyonadót fizetnie. Dollár-, font- és euróbefektetései nagyjából 270 millió forintra rúgnak, emellett például egy 151 négyzetméteres újbudai lakással rendelkezik, amelynek értéke akár 300 millió forint is lehet.

Az Országgyűlés tiszás elnöke szintén a legtehetősebb képviselők közt van, ám Forsthoffer Ágnes vagyona is legfeljebb 500 millió forintra becsülhető. Az Anna-bál egykori szépe nagyjából 360 millió forintnyi pénzügyi vagyona mellett értékes ingatlannal is rendelkezik: egy csopaki, közel kétezer négyzetméteres szőlőt és gyümölcsöst birtokol.

Multimilliomosok a radar alatt

Csatári Ernő hét siófoki lakóházban is rendelkezik tulajdonrésszel, Tenerifén pedig 100 százalékos tulajdonosa egy 75 négyzetméteres lakásnak. Ingatlanportfóliójának értéke akár a 700 millió forintot is meghaladhatja. A Tisza Párt frakcióvezetője, Bujdosó Andrea vagyona ugyancsak több száz millió forintra rúg: 170 millió forint értékpapír mellett például egy tágas, 116 négyzetméteres ürömi lakásnak is tulajdonosa.