Irán visszavágott, Kaja Kallas szorult helyzetbe került, Starmer újabb pofont kapott

Macron meghívta Zelenszkijt a G7-csúcsra

Emmanuel Macron francia elnök meghívta Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt a legfejlettebb ipari országokat tömörítő G7-csoport közelgő csúcstalálkozójára. A találkozót június 15–17. között rendezik meg a franciaországi Évianban, ahol téma lesz az orosz–ukrán háború is.

Zelenszkij meggondolatlan lépése hatalmas vihart kavart Európában Fotó: AFP

Zelenszkij meggondolatlan lépése hatalmas vihart kavart Európában

Újabb jele mutatkozik annak, hogy repedezik a lengyel–ukrán együttműködés. Lengyelországban komoly felháborodást váltottak ki Zelenszkij az Ukrán Felkelő Hadsereghez kapcsolódó döntései, amelyek régi, történelmi sebeket téptek fel a két nemzet között. Az események nemcsak politikai vihart kavartak, de a sportban is éreztetik hatásukat ugyanis az ukrán futballválogatottnak új vendéglátót kell keresnie, mivel az általuk használt lengyel stadion igénybevételéhez megvonták a hozzájárulást.

Magyar Péternek színt kell vallania a migrációs paktum ügyében

A Fidesz–KDNP frakcióvezetője világos kommunikációt vár a kormánytól. Gulyás Gergely szerint a Tisza Párt csak terel és nem fogalmaz egyértelműen a holnap életbe lépő migrációs paktummal kapcsolatban.