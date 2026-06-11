Újra kiéleződött a konfliktus az Egyesült Államok és Irán között, pozitív fejlemény azonban, hogy Moszkva és Washington egyeztetésekre készül. Már az európaiaknak is elegük van Kaja Kallasból, durva döntésre készülnek ellene, Macron pedig meghívta Zelenszkijt a G7-csúcsra. Az ukrán elnök meggondolatlan lépése hatalmas vihart kavart Európában, Gulyás Gergely pedig Magyar Pétert kérte számon a migrációs paktum ügyében. Oroszország úgy tűnik tehetetlen az ukrán drónoffenzívával szemben, hiába a milliós bónuszok, válságba került a toborzás. A francia elnökjelölt nem kertelt: kémiai kasztrációt sürget a brutális gyermekgyilkosság után. Lemondott John Healey brit védelmi miniszter, ami újabb pofon a botrányokkal és belső lázadásokkal küzdő Keir Starmernek. Napi összefoglaló.
Megszületett a megállapodás Szerbia és a Mol között
A szerb állam további 5 százalékos részesedést szerezhet a Szerbiai Kőolajipari Vállalatban (NIS), miközben a Mol vállalja a pancsovai finomító működésének fenntartását. A szerb kormány szerint a megállapodás minden vitás kérdést rendezett a felek között, és erősíti az ország energiabiztonságát.
Újabb egyeztetésekre készül Moszkva és Washington. Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap vezetője szerint júniusban személyes találkozóra kerülhet sor Steve Witkoff amerikai különmegbízottal és Jared Kushnerrel, Donald Trump vejével. Brüsszelnek megint nem osztottak lapot.
Már az európaiaknak is elegük van Kaja Kallasból, durva döntésre készülnek ellene
Franciaország és Németország radikális reformot készíthet elő az Európai Unió külügyi rendszerében. A háttérben egyre erősebb az elégedetlenség az uniós diplomácia működésével kapcsolatban, miközben Brüsszel sorozatos geopolitikai válságokkal küzd.
Macron meghívta Zelenszkijt a G7-csúcsra
Emmanuel Macron francia elnök meghívta Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt a legfejlettebb ipari országokat tömörítő G7-csoport közelgő csúcstalálkozójára. A találkozót június 15–17. között rendezik meg a franciaországi Évianban, ahol téma lesz az orosz–ukrán háború is.
Zelenszkij meggondolatlan lépése hatalmas vihart kavart Európában
Újabb jele mutatkozik annak, hogy repedezik a lengyel–ukrán együttműködés. Lengyelországban komoly felháborodást váltottak ki Zelenszkij az Ukrán Felkelő Hadsereghez kapcsolódó döntései, amelyek régi, történelmi sebeket téptek fel a két nemzet között. Az események nemcsak politikai vihart kavartak, de a sportban is éreztetik hatásukat ugyanis az ukrán futballválogatottnak új vendéglátót kell keresnie, mivel az általuk használt lengyel stadion igénybevételéhez megvonták a hozzájárulást.
Magyar Péternek színt kell vallania a migrációs paktum ügyében
Hiába a milliós bónuszok, válságban az orosz toborzás
Az orosz–ukrán háború több mint 1500 napja tart és az ukrán mozgósítás nehézségeiről számos cikk született a Magyar Nemzeten, mostanra viszont Oroszországban is csökken a harci kedv.
A legfrissebb elemzések szerint az idei év első három hónapjában egyötödével kevesebb orosz katonát volt képes toborozni a védelmi minisztérium,
ezért az orosz elnök törvénymódosításokkal próbálja kezelni a helyzetet. Az elemzők álláspontja szerint Oroszország a létszámbeli fölényre támaszkodik, mint a háború fő erőforrására, ugyanakkor Ukrajna a drónok és a közepes hatótávolságú csapásmérő eszközök alkalmazásával képes ellensúlyozni ezt.
Oroszország tehetetlen az ukrán drónoffenzívával szemben
Az elmúlt napokban Ukrajna soha nem látott mértékű drónhadjáratot folytat orosz és a megszállt területek ellen egyaránt. A támadássorozat következtében az egyik legnagyobb oroszországi kőolajfeldolgozó üzemben tűz volt, a Krím félszigeten több helyszínen is detonációk hallatszottak és legalább 31 területen akadozik az üzemanyagellátás. Zelenszkij elnök szerint mindez csupán előjáték, és a legrosszabb csak ezután jön.
Magyar’s update on the occupiers’ fuel stability and its confident march toward the age of draft animals:
Not quite an oil funeral for now, but the 25th worm oil pour-house in the swamps has now been added to the USF Birds tally. Emphasis on “for now”.
Kémiai kasztrációt sürget a francia elnökjelölt a brutális gyermekgyilkosság után
Hatalmas felháborodást váltott ki Franciaországban, hogy a tizenegy éves Lyhanna meggyilkolásával gyanúsított férfit a hatóságok már korábban is ismerték, ennek ellenére nem emeltek vádat ellene. Az ügy a jövő évi elnökválasztás egyik kiemelt témájává vált. A Brussels Signal beszámolója szerint
Bruno Retailleau korábbi belügyminiszter és elnökjelölt kötelező kémiai kasztrációt sürget a legveszélyesebb szexuális bűnelkövetők számára.
Lemondott John Healey brit védelmi miniszter, ami újabb pofon a botrányokkal és belső lázadásokkal küzdő Keir Starmernek. A Munkáspárt önkormányzati választási veresége óta sorra távoznak a miniszterei és egyre többen kérdőjelezik meg alkalmasságát. Healey azzal vádolta Starmert, hogy nem biztosít elegendő forrást a fegyveres erőknek. A távozó miniszter szerint a kormány veszélyes kompromisszumokat köt a védelem rovására.
Két gyermek meghalt kanyaróban, az angliai hatóságok megkongatták a vészharangokat
Nagy-Britanniában az egészségügyi hatóságok felhívták a szülők figyelmét, hogy gondoskodjanak gyermekeik oltásáról, mivel idén már két halálos áldozata is van a kanyarójárványnak. Csak az elmúlt két hétben, több mint száz új fertőzést regisztráltak. A betegség könnyen terjed, ezért az oltás jelenti a legjobb és legbiztonságosabb védelmet a kanyaróvírus ellen.
Borítókép: Zavargások Belfastban (Fotó: AFP)
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