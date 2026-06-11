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Zelenszkij meggondolatlan lépése hatalmas vihart kavart Európában

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Újabb jele mutatkozik annak, hogy repedezik a lengyel–ukrán együttműködés. Lengyelországban komoly felháborodást váltottak ki Zelenszkij az Ukrán Felkelő Hadsereghez kapcsolódó döntései, amelyek régi, történelmi sebeket téptek fel a két nemzet között. Az események nemcsak politikai vihart kavartak, de a sportban is éreztetik hatásukat ugyanis az ukrán futballválogatottnak új vendéglátót kell keresnie, mivel az általuk használt lengyel stadion igénybevételéhez megvonták a hozzájárulást.

Magyar Nemzet
2026. 06. 11. 8:34
Volodimir Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij Forrás: AFP
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A háború kitörése óta a lengyel létesítmények kulcsszerepet játszottak az ukrán válogatott mérkőzéseiben, az utóbbi időszakban azonban egyre több szervezési nehézség merült fel. Emiatt a szövetség új lehetőségek után néz, és a jelek szerint Németország került az érdeklődés középpontjába. Sajtóértesülések szerint már informális egyeztetések is zajlanak a felek között, miközben a német oldal nyitottnak mutatkozik az együttműködésre. 

Egy, az ügy részleteit ismerő forrás szerint a háttérben nemcsak gyakorlati, hanem politikai megfontolások is szerepet játszanak.

„Értesüléseink szerint a két ország közötti feszültségek közepette háttértárgyalások folynak arról, hogy az ukrán válogatott hazai mérkőzései Lengyelország helyett Németországba kerüljenek. Németország számára is előnyös lenne egy ilyen megállapodás, ráadásul fejlettebb futballinfrastruktúrát kínál” – fogalmazott a forrás.

Az elképzelésnek külön lendületet adott, hogy Jaroslaw Królewski nem járult hozzá a Wisla Kraków stadionjának használatához a közelgő Nemzetek Ligája-mérkőzések idejére.

Ezért a szervezet egy hosszabb távon is kiszámíthatóbb és stabilabb megoldást keres. A végleges döntés még nem született meg, de a következő hetekben várhatóan eldőlhet, hol fogadja majd ellenfeleit az ukrán válogatott. A választás során továbbra is kiemelt szempont marad a szurkolók utazásának biztosítása, valamint az UEFA előírásainak maradéktalan betartása.

Zelenszkij történelmi sebet tépett fel a két nemzet között

Újabb történelmi vita mérgezi a lengyel–ukrán kapcsolatokat. Lengyelországban komoly felháborodást váltott ki, hogy egy ukrán katonai alakulat az Ukrán Felkelő Hadsereghez (UPA) köthető nevet kapott, ami sokak szerint a volhíniai mészárlások áldozatainak emlékét sérti. A döntés nyomán politikusok és közéleti szereplők sora bírálta Kijevet, miközben a háttérben ismét felszínre törtek a két ország között évtizedek óta rendezetlen történelmi sérelmek – számolt be az esetről a Kyiv Independent.

Zelenszkij történelmi sebet nyitott fel a két nemzet között
Zelenszkij történelmi sebet nyitott fel a két nemzet között (Fotó: AFP)

A döntés Lengyelországban széles körű bírálatot váltott ki. Karol Nawrocki lengyel elnök felvetette, hogy meg kellene fosztani Zelenszkijt a korábban neki adományozott Fehér Sas Rendtől.

Konzervatív és jobboldali politikusok sértőnek nevezték a lépést, egyesek pedig Ukrajna európai uniós csatlakozásának akadályozását sürgették. Még több, korábban Ukrajna-párti közéleti szereplő is csalódottságának adott hangot.

Az ukrán vezetés igyekezett csillapítani a vitát. Andrij Szibiha külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a névadást kezdeményező katonáknak nem volt lengyelellenes szándékuk, hanem azokat kívánták tisztelni, akik a múltban a szovjet uralom ellen harcoltak. Kijev szerint a döntés történelmi és nem politikai üzenetet hordozott.

A konfliktus gyökere a második világháború idején történt volhíniai mészárlásokhoz vezethető vissza. A történészek becslései szerint több tízezer lengyel vesztette életét, miközben a lengyel megtorló akciókban több ezer ukrán halt meg. A két ország máig eltérően értelmezi az eseményeket: Lengyelország népirtásként tekint rájuk, míg Ukrajnában inkább kétoldalú tragédiaként jelennek meg a történelmi emlékezetben.

Az UPA megítélése Ukrajnában az elmúlt évtizedben jelentősen megváltozott. A szervezet korábban erősen megosztotta a társadalmat, azonban Oroszország 2014-es, majd 2022-es támadása után egyre inkább az orosz befolyás elleni ellenállás jelképévé vált. Lengyelországban ezzel szemben nem következett be hasonló szemléletváltás, ezért az UPA továbbra is rendkívül érzékeny történelmi kérdés maradt.

A szakértők szerint a vita nem csupán a történelem értelmezéséről szól, hanem két eltérő nemzeti emlékezet és identitás ütközéséről. Ukrajnában sokan úgy vélik, hogy a nemzetnek magának kell eldöntenie, kiket tekint hőseinek, míg Lengyelországban elfogadhatatlannak tartják az UPA méltatását a volhíniai események elismerése nélkül.

A megbékélés érdekében az elmúlt évtizedekben több szimbolikus kezdeményezés is történt, de egyik sem hozott végleges eredményt. Az egyik legfontosabb gyakorlati lépés a volhíniai áldozatok exhumálása lehetne. 

Bár az exhumálások 2025-ben újraindultak, a folyamat lassan halad, és továbbra is politikai viták tárgyát képezi.

A szakértők szerint a történelmi nézetkülönbségek rövid távon aligha tűnnek el, különösen a lengyel belpolitikai küzdelmek miatt. 

Borítókép:Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

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