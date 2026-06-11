Zelenszkij meggondolatlan lépése hatalmas vihart kavart Európában

A háború kitörése óta a lengyel létesítmények kulcsszerepet játszottak az ukrán válogatott mérkőzéseiben, az utóbbi időszakban azonban egyre több szervezési nehézség merült fel. Emiatt a szövetség új lehetőségek után néz, és a jelek szerint Németország került az érdeklődés középpontjába. Sajtóértesülések szerint már informális egyeztetések is zajlanak a felek között, miközben a német oldal nyitottnak mutatkozik az együttműködésre.

Egy, az ügy részleteit ismerő forrás szerint a háttérben nemcsak gyakorlati, hanem politikai megfontolások is szerepet játszanak.

„Értesüléseink szerint a két ország közötti feszültségek közepette háttértárgyalások folynak arról, hogy az ukrán válogatott hazai mérkőzései Lengyelország helyett Németországba kerüljenek. Németország számára is előnyös lenne egy ilyen megállapodás, ráadásul fejlettebb futballinfrastruktúrát kínál” – fogalmazott a forrás.

Az elképzelésnek külön lendületet adott, hogy Jaroslaw Królewski nem járult hozzá a Wisla Kraków stadionjának használatához a közelgő Nemzetek Ligája-mérkőzések idejére.

Ezért a szervezet egy hosszabb távon is kiszámíthatóbb és stabilabb megoldást keres. A végleges döntés még nem született meg, de a következő hetekben várhatóan eldőlhet, hol fogadja majd ellenfeleit az ukrán válogatott. A választás során továbbra is kiemelt szempont marad a szurkolók utazásának biztosítása, valamint az UEFA előírásainak maradéktalan betartása.