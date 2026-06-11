Újra lángol a Közel-Kelet: az USA lecsapott Iránra, amely a régió országai ellen indított támadást

Az amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalon azt írta, hogy az iráni vezetés túl sokáig húzta az időt a megállapodásról szóló tárgyalások során.

Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter szerint Irán lehetőséget kapott a megegyezésre, de nem élt vele. Hozzátette, hogy bombák fognak hullani az ország kulcsfontosságú létesítményeire.

Trump azt is egyértelművé tette, hogy az Egyesült Államok újabb támadásokat hajthat végre, ha nem sikerül békemegállapodást kötni.

Maszúd Peszeskján iráni elnök kijelentette, hogy Irán „szilárdan ellen fog állni minden nyomásnak és fenyegetésnek”.

Az iráni külügyminisztérium korábban azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy az általa küldött ellentmondásos üzenetekkel károsítja a diplomáciai folyamatot. A két ország áprilisban olyan tűzszünetet kötött, amely eredetileg két hétre szólt. Azóta időről időre történtek fegyveres incidensek és tűzváltások, de a felek nem tértek vissza a teljes körű hadműveletekhez.

Az elmúlt hetekben ugyanakkor megtorpantak a Washington és Teherán közötti tárgyalások újraindítására tett kísérletek, miközben a támadások intenzitása ismét növekedni kezdett. A héten egy amerikai helikoptert lőttek le egy olyan támadás során, amelyért az Egyesült Államok Iránra hárította a felelősséget. Az IRGC erre válaszul amerikai támaszpontokat vett célba a Közel-Keleten.

António Guterres ENSZ-főtitkár az X közösségi platformon közzétett üzenetében azt írta, hogy a Közel-Keletet egyre mélyebbre sodorja a válság, és a közelmúlt eseményei miatt a tűzszünet már inkább csak korlátozott intenzitású harcoknak tekinthető.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)