Itt a fordulat: az uniós országnak elege lett Zelenszkij háborújából, s kemény döntést hozott
Újabb ország választotta az észszerű, diplomáciai tárgyalások mentén történő rendezés lehetőségét az esztelen fegyverkezés helyett. A frissen megválasztott bolgár kormány befagyasztotta az Ukrajna számára történő fegyverszállításokat, ugyanis nem kívánják tovább támogatni a „felörlő háborút”. Rumen Radev léphet Orbán Viktor békepárti szerepébe? Bulgária bátor döntése hatással lehet az európai uniós kapcsolatkora, ám hogy Brüsszel erre miként reagál, az még kérdéses.
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